Asgari ücrete yüzde 40 ara zam müjdesi! Asgari ücrete seçim zammı bombası patladı... Bekleyiş bitti çalışanlar sevinçten uçacak

Asgari ücretle çalışanların uzun süredir beklediği zam müjdesi sonunda geldi. 14 Mayıs seçimlerine doğru yaklaşırken, asgari ücretle çalışanlar için zam beklentisi arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, zamın Temmuz ayında yapılacağını belirtmişti. Ancak, asgari ücretlilerin ısrarlı talepleri sonucu, Erdoğan'ın kurmaylarına talimat vererek, zamın Mayıs ayında yapılması için çalışmalar başlatıldı. İşte detaylar... Bu gelişmeyle birlikte, asgari ücretle çalışanlar için seçim öncesi müjdeli bir haber geldi. AK Parti, çalışmalarına hız vererek, asgari ücrete %40 oranında zam yapmayı planlıyor. Bu müjdeli haber, 7 milyondan fazla asgari ücretliyi sevindirdi. Zira, geçim sıkıntısı çeken asgari ücretlilerin umudu, Ramazan Bayramı öncesinde artmıştı.
YÜZDE 40 ORANINDA ZAM
Erdoğan, bayram sonrası asgari ücretliye sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Bu sürprizin, asgari ücret zammı ile birlikte geleceği de kulislerde konuşuluyor. Ayrıca, en düşük emekli maaşına yapılan artışla birlikte, asgari ücretlilerin de maaşlarına yapılacak zam, hayat standartlarını yükseltmelerine yardımcı olacak. Sonuç olarak, asgari ücretle çalışanların beklediği zam müjdesi, Mayıs ayında yapılacak. %40 oranındaki zam, asgari ücretlilerin maddi sıkıntılarını biraz olsun hafifletecek. Bu gelişme, seçim öncesi de önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Yüksek enflasyon ve düşük alım gücü nedeniyle asgari ücretin yetersiz kalması, çalışanları zor durumda bırakıyor. Bu nedenle sosyal medyada hükümete çağrılar yapılarak ara zam talep ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında yaptığı açıklamada Temmuz ayını işaret etmişti ancak son gelişmeler, asgari ücrete %40 zam yapılması planlandığını ve bayram ikramiyesi verileceğini gösteriyor. Zammın mayıs ayına yetiştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.