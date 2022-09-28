Yeni asgari ücret gereksinimlerine yeni eklemeler geldi. 2023 Ocak ayında asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılırken vatandaşlar 'Asgari ücret ne kadar yükselecek?' sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Bu tartışmalar devam ederken önümüzdeki birkaç gün içinde tartışmaya açık ücret artışı talebi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, yayınladığı bir yazısında "Asgari ücrete yüzde 80 ve üzeri zam gelmesi sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı ve söz konusu zammın gelme ihtimali ile ilgili nedenleri de açıkladı. Asgari ücret 2022'de iki kez yükseltildi, fakat bu artışlar yüksek enflasyon karşısında büyük ölçüde ortadan kalktı. Milyonlarca asgari ücretli işçinin alım gücü her geçen gün azalırken, işçiler şimdiden Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komitesi'ne yönelmeye başladı.
EKONOMİ
28 Eylül 2022 - 11:40
Asgari ücrete yüzde 80 rekor zam! 2023'te asgari ücret 9 bin 900 TL olacak iddiası konuşuluyor..
Milyonlarca işçinin gözü 2023 asgari ücret artışları hakkında verilecek kararlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete ciddi bir zam yapacağını açıklamasının ardından oldukça tartışmalı bir talep geldi. Asgari ücretin yüzde 80 oranında artırılarak 9 bin 900 TL'ye ulaşacağı söyleniyor. İşte 2023 asgari ücret zammına ilişkin son dakika gelişmelerinin detayları...
EKONOMİ
28 Eylül 2022 - 11:40
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