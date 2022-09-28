Asgari ücrete yüzde 80 rekor zam! 2023'te asgari ücret 9 bin 900 TL olacak iddiası konuşuluyor..













Asgari ücret 9 bin 900 TL mi olacak?

Yeni asgari ücret gereksinimlerine yeni eklemeler geldi. 2023 Ocak ayında asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılırken vatandaşlar 'Asgari ücret ne kadar yükselecek?' sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Bu tartışmalar devam ederken önümüzdeki birkaç gün içinde tartışmaya açık ücret artışı talebi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, yayınladığı bir yazısında "Asgari ücrete yüzde 80 ve üzeri zam gelmesi sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı ve söz konusu zammın gelme ihtimali ile ilgili nedenleri de açıkladı. Asgari ücret 2022'de iki kez yükseltildi, fakat bu artışlar yüksek enflasyon karşısında büyük ölçüde ortadan kalktı. Milyonlarca asgari ücretli işçinin alım gücü her geçen gün azalırken, işçiler şimdiden Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komitesi'ne yönelmeye başladı.Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, Ocak ayında canlı yayında asgari ücretin 7 bin TL olabileceğini açıklamasının ardından oldukça tartışmalı bir iddiada bulundu. Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, 2023 asgari ücret tahminini yüzde 80 zam olarak gerçekleşebileceğini söyledi. Oğuz, gelecekte seçim ekonomisine geçileceğini belirterek, "Seçim ekonomisinde asgari ücret yüzde 80'den fazla artarsa ​​şaşırmam. Hükümetin önünde sandıklar var, ve ücret düşüşleri toplumu etkiliyor. ÜÜcretlerdeki erozyonun toplum içinde yarattığı olumsuzluklar ortada." diye konuştu. Asgari ücrette yapılması değerlendirilen yüzde 80'lik bir artışın yeni yılda maaşları yaklaşık 9 bin 900 TL'ye çıkarabileceği öne sürüldü.