Asgari ücrete zam arası! 9.145 TL oldu: O kişilerin maaşına hemen yansıtılacak!

EYT Emeklilik Yasası ile Asgari Ücret 638 TL Artıyor
Türkiye kısa bir süre önce yaş şartı olmaksızın emekliliğe olanak tanıyan EYT Emeklilik Yasası'nı yürürlüğe koydu. Bu yasa ile milyonlarca kişinin yüzü güldü. Çalışmaya devam edecekler için ise asgari ücret 9.144 TL'ye yükseltildi. 3 Mart'ta Resmi Gazete'de EYT ile ilgili önemli bir gelişme yayımlanarak, EYT kapsamında emekli olanların 30 gün içinde aynı işyerinde çalışmaya başlamaları halinde %5 oranında sosyal güvenlik destek primi indiriminden yararlanacakları belirtildi. Ancak çalışanın bu süre içinde başka bir işyerine geçmesi halinde bu indirim söz konusu olmayacak.
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'a göre, %15 sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi kesilecek ancak aylık prim kesintisi 1.501.20 TL'den 750,60 TL'ye düşecek ve bu tutardan 112,59 TL gelir vergisi kesilecek. Sonuç olarak, işçi eskisine göre 638,1 TL daha yüksek olan 9.144 TL net ücret alacak.