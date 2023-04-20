Asgari ücretin 3-4 katı maaşla çalışacak işçi bulunamıyor! İş arayanlar mutlaka baksın

Milyonlarca işsiz vatandaşın olduğu bu dönem de Adana’dan gelen bir haber
göre iş var ama çalışan işçi bulunamıyor. Detaylar haberimizde…
20-30 BİN LİRA MAAŞI VAR AMA... O KENTTE İNŞAATLAR DURDURULMUŞTU YENİDEN BAŞLADI! YENİ SIKINTI GÜNDEMDE
Adana'da yaşanan depremin ardından durdurulan inşaatlar yeniden başladı. Ancak bu sefer, gündem yetersiz personeldi. Müteahhitlerin 20.000 ila 30.000 liraya işe alacak vasıflı işçi veya usta bulamadıkları ortaya çıktı. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kalifiye eleman sıkıntısına vurgu yaparak 'Devlet memurundan fazla alan ustalarımız var. Aileler çocuklarını meslek liselerine göndermeli' dedi. Ayrıca ustaların asgari ücretin 3-4 katını aldığını söyledi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen deprem felaketi öncesinde başlayan ve inşaatı devam eden Adana'da inşaat çalışmaları 22 Şubat'ta durdurulmuştu. Ancak, denetlenen bina için sorumlu belediyenin onayının ardından çalışmalara yeniden başlandı. Ancak bu kez yeni bir sorun ortaya çıktı. Yaklaşık 30.000 müteahhit ile Türkiye, bir yıl içinde deprem bölgesinde binlerce konut inşa etmeyi planlıyor. Kentsel alanlarda depremden zarar gören konutların inşası ve yenileme talebi nedeniyle konut inşaatlarının ivme kazanması bekleniyor. Bu arada yetkililer, işçi sorunlarının artışla birlikte su yüzüne çıktığını söyledi. Müteahhitlerin 20.000-30.000Türk lirasına çalıştıracak vasıflı işçi bulamadıklarından şikâyet ettikleri biliniyor.
"RAPORU TUTULAN İNŞAATLARDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI"
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konuyla alakalı olarak İhlas Haber Ajansı’na açıklamalar yaptı. Karslıoğlu, depremin ardından Adana’da inşaatların durdurulmasının doğru olduğunu vurgulayarak, “Artı hasarlar devam ettiği için valiliğimiz bu konuda önlem aldı ve inşaatların incelenmesine karar verdi. Bizim için de maddi kayıptan ziyade can kaybı daha önemli olduğu için bütün yapımı devam eden inşaatlar tek tek incelendi ve raporlar tutuldu. Raporları tutulan inşaatlara başlandı. İşçilerimiz, ustalarımız da bu inşaatlarda çalışarak evlerine ekmek götürmeye başladı” ifadelerini kullandı.
"DEVLET MEMURUNDAN FAZLA ALAN USTALARIMIZ VAR! AİLELER ÇOCUKLARINI MESLEK LİSELERİNE GÖNDERMELİ"
Kalifiye eleman sıkıntısının baş gösterdiğini anlatan Karslıoğlu, “Meslek liselerimizde öğrenci kaybımız var. Bu nedenle alttan yetişen teknik, kalifiye eleman yok. Yetişmiş bir sıhhi tesisat, elektrik tesisatçımız yok. Eskilerdeki usta-çırak ilişkisi yok. Şu anda işçi sıkıntısını yüzde 70-75 oranında çekerken 2-3 yıl sonra yüzde 100 bu sıkıntıyı çekeceğiz. Devlet büyüklerine bunu iletiyoruz ama ailelerimize de sesleniyoruz devlet memurundan fazla alan ustalarımız var. Çocuklarını meslek liselerine göndermeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.
"USTALARIMIZ ASGARİ ÜCRETİN 3-4 KATINI ALIYOR"
İnşaatta çalışan iş makinesi operatörlerinin inşaat mühendisinden fazla maaş aldığına değinen Karslıoğlu, “Asgari ücretin 2 katını alan işçilerimiz var. Ustalarımız asgari ücretin 3-4 katını alıyor. İnşaat mühendisinden fazla maaş verdiğimiz operatörlerimiz var. Teknik ve kalifiye elemanlarda ciddi sıkıntı var. Meslek liselerine ailelerin rağbet göstermesi gerekiyor. Okumada gözü olmayan çocukların da usta-çırak ilişkisiyle çalışması lazım ki bu kalifiye eleman sıkıntısını giderelim” ifadelerini kullandı.