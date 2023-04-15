EKONOMİ
15 Nisan 2023 - 08:00

Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişiye müjde! Ara zam miktarı belli oldu: Temmuz ayından sonra en az bu kadar maaş alacaksınız!

Son zamanlarda asgari ücrette yeni gelişmeler yaşanmaya başladığı ve çalışanların büyük bir kısmını doğrudan, diğer bir kısmını ise dolaylı olarak ilgilendirdiği belirtiliyor. Bu nedenle, asgari ücretin ne kadar olacağı da sorgulanıyor. İşte ayrıntılar...

EKONOMİ
15 Nisan 2023 - 08:00
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Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişiye müjde! Ara zam miktarı belli oldu: Temmuz ayından sonra en az bu kadar maaş alacaksınız!
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Asgari ücrette son zamanlarda yaşanan yeni gelişmeler, çalışanların büyük bir kısmını doğrudan ve diğer bir kısmını dolaylı olarak ilgilendiriyor. Bu nedenle, vatandaşlar asgari ücret hakkında araştırmalar yapıyor. Son zamanlarda Türkiye'de asgari ücret konusu oldukça gündemde yer alıyor. Asgari ücret, ülkedeki çalışanların büyük bir kısmını doğrudan etkileyen bir konudur ve dolayısıyla diğer bir kısmını da dolaylı olarak ilgilendirir. Bu nedenle, vatandaşlar asgari ücret hakkında araştırmalar yapıyor ve konunun detaylarını öğrenmek istiyorlar.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NEDİR?

ödem



Asgari ücretli vatandaşları sevindiren bir haber duyuruldu: Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağı resmen kesinleşti. Bu konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin yanı sıra memur ve emekli vatandaşlara da zam yapılacağı sinyalini verdi. Bu haberlerden sonra, asgari ücretin ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ARTIŞ: 10.000 TL'Yİ GEÇECEK

asgari ücret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte, ülkedeki asgari ücretin zam yapacağı kesinleşti. Ocak ayında belirlenen 8.506 Liralık asgari ücretin, ekonomik koşullar nedeniyle değer kaybettiği göz önüne alındığında, vatandaşlar yeni zammı merakla bekliyor.

Yapılan hesaplamalara göre, asgari ücrete en az yüzde 20'lik bir artış olması bekleniyor. Bu durumda brüt ücret 12.010 TL, net ücret ise 10.207 TL olacak. Yüzde 30 ve yüzde 40 artış senaryoları da değerlendirildiğinde, net ücretler sırasıyla 11.057 TL ve 11.908 TL olacak, brüt ücretler ise 13.010 TL ve 14.011 TL olacak.

Asgari ücret zammı, sadece çalışanları değil, aynı zamanda işsizlik maaşı, evde bakım aylığı, dul ve yetim aylığı gibi diğer ödemeleri de etkileyecek. Bu gelişme, ülkedeki milyonlarca çalışan ve ailelerini olumlu yönde etkileyecek.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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