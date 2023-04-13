Asgari ücretle çalışana seçim öncesi müjdesi! Cumhurbaşkanı resmen açıkladı... Asgari ücret zammı kesinleşti! O tarihte zam resmen geliyor!













ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Emekli maaşları ve taban maaşlardaki zamın ardından, gözler asgari ücretteki zamda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuzda asgari ücrete artış sinyali vermesiyle birlikte, asgari ücretin temmuz ayındaki ara zamına odaklanıldı. Ayrıntılar haberimizde... EYT düzenlemesi için yapılan başvurular 1.5 milyonu geçerken, çalışan emeklilerin de asgari ücreti yükselecek. Destek primine tabi olan asgari ücretli çalışanların aylık net ücreti yüzde 7.5 artacak ve 638 TL olacak. Bu konular yakından takip ediliyor.Asgari ücretle çalışan emeklilerin net ücreti, normal çalışanlar gibi sigorta primine %15 değil %7.5 ve sosyal güvenlik destek primine tabi tutulurlar. Bu nedenle, asgari ücrete göre çalışan bir işçinin aylık net ücreti 8,506 TL iken, emekli bir işçinin aylık net ücreti 9,144 TL'dir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücretin artacağına dair açıklama yapmıştır.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında yapılacak asgari ücret değerlendirmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve ara zam yapmaktan çekinmeyeceklerini belirtti. Bu gelişme, Türkiye'de çalışanların maddi durumlarının iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım olarak görülüyor. Asgari ücret artışı, sadece asgari ücretli çalışanları değil, aynı zamanda genel sağlık sigortalılarından isteğe bağlı sigortalılara kadar birçok kişiyi olumlu yönde etkileyecek. Bunun yanı sıra, asgari ücretli çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı tutarları da artacak, böylece işçilerin hakları daha da korunacak. Asgari ücret kanunu, işverenlere işçilere belirlenen asgari ücretten daha düşük ücret ödenemeyeceğini net bir şekilde belirtiyor. Bu nedenle, işverenlerin bu yasal düzenlemeye uygun hareket etmesi gerekiyor. Aksi halde, işverenler idari para cezası ile karşı karşıya kalabilirler. Bununla birlikte, ara zam oranları henüz açıklanmadığı için, net etkileri hakkında kesin bir yorum yapılamaz. Ancak, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği tavanlarının da artması bekleniyor. Tüm bu değişiklikler, çalışma hayatındaki pek çok kişi için olumlu sonuçlar doğuracak ve işçilerin haklarını daha fazla koruyacak.