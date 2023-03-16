Asgari ücretle çalışanlar dikkat! Aradaki fark 734 TL birden arttı..







BİSAM tarafından açıklanan diğer verilerle birlikte harcama gereksinimleri şöyle:







EN YÜKSEK GRUBUN İÇİNDE ET VE SÜT ÜRÜNLERİ GELİYOR

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi, 2023 yılı ikinci açlık ile birlikte yoksulluk sınırı verilerini duyurdu. Son verilerde, açlık sınırının asgari ücreti açtığı görüldü. Böylece asgari ücret ile açlık sınırının arasında olan farkın 734 TL'ye çıktığı anlaşıldı.Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli öğünlere harcadığı aylık miktarı ifade eden açlık sınırı şubat ayında 9 bin 234 TL'ye yükseldi. Ailenin kira, kamu hizmetleri, ulaşım, eğitim, tıbbi bakım ve giyim dahil tüm aylık giderleri içine alan yoksulluk sınırı Şubat ayında 31.939 TL'ye çıktı.BİSAM'ın elde ettiği veriler ışığında; Ocak 2023'te açlık seviyelerinin asgari ücreti aştığını açıkladı. Ocak ayı açlık sınırı 8 bin 782 lira olarak hesaplandı. Yetişkin bir erkeğin günlük yaşamında hem sağlıklı hem de dengeli bir biçimde beslenmesi için aylık yemesi gereken yemek miktarı 2 bin 385 lira oldu. Tüm hane halkı için sağlıklı beslenmenin maliyetinin 8 bin 782 lira olduğunun tespiti yapıldı.2023 yılı Şubat ayında günlük harcamada en yüksek harcama grubu 115,41 lira ile et ve süt ürünleri oldu. Et, Tavuk ve Balık grubu için minimum düzeydeki tutarı 53,74 TL'dir. Sebze ve meyvelerin günlük maliyeti 52 lira oldu. Günde 23,4 lira ekmeğe harcanırken, petrol ürünleri grubu 19,5 lira ile ilişkilendirildi. Yumurtaya 7 lira, şeker, bal, reçel ve pekmeze 8.84 lira harcanması gerektiği söyleniyor.