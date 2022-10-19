EKONOMİ
19 Ekim 2022 - 10:50

Asgari ücretle çalışanları heyecanlandıran promosyon açıklaması: 40 bin TL alan var!

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, son zamanların en çok konuşulan promosyon kampanyaları hakkında konuştu. Avdagiç konuşmasında özel sektör çalışanlarına 40 bin TL'yi bulan promosyon ödemelerinin yapıldığını ve bu ödemelerin aslında herkese yapılması gerektiğini ifade etti.

EKONOMİ
19 Ekim 2022 - 10:50
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Asgari ücretle çalışanları heyecanlandıran promosyon açıklaması: 40 bin TL alan var!


1 milyon üyeli Türkiye'nin en büyük iş organizasyonu olan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten bankaların emeklilere, memurlara ve özel sektör çalışanlarına dağıttığı 40 bin TL'lik promosyon ödemelerinin yapılması için çağrı geldi.

"ÖDEMEYİ DESTEKLİYORUZ"

Asgari ücretle çalışanları heyecanlandıran promosyon açıklaması

Paris'te düzenlenen SIAL gıda fuarında kendisine sorulan soruları cevaplayan Avdagiç, "Firmalar temkinli ama gönlümüz ödemekte. Ama ödemeyenlerin şüphesi olmasın, çünkü bazı firmalar zan altında kalmamalı. Bazı şirketler bankalarla promosyon, havale vb. şeyleri de kapsayan paket anlaşmalar yaparken bazı şirketler de süreli anlaşmalar yapıyorlar. Dolayısıyla bu noktada ödeme yapamayabilirler. Bu sözleşmeler yenilendiğinde işçilere terfi ödenmelidir” dedi. Avdagic şirketlerin bu enflasyonist ortamda ödeme yapmasının daha uygun olacağı tavsiyesinde bulundu.

EMEKLİLERİN DE ARTMALI



İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Bankaların çalışanlara yönelik maaş artışlarının 18-25 bin liraya ulaştığına dikkat çekti ve “Bankalar çifte standart uyguluyor. Emeklilere verilen miktar düşüktür. Müzakere edemeyen emeklilerin maaş artışları da buna göre artırılmalıdır. "Bankalar hala emeklilere en yüksek maaşı 7 bin 500 lira nakit ödüyor." diye konuştu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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