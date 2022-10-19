Asgari ücretle çalışanları heyecanlandıran promosyon açıklaması: 40 bin TL alan var!







"ÖDEMEYİ DESTEKLİYORUZ"





EMEKLİLERİN DE ARTMALI







1 milyon üyeli Türkiye'nin en büyük iş organizasyonu olan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten bankaların emeklilere, memurlara ve özel sektör çalışanlarına dağıttığı 40 bin TL'lik promosyon ödemelerinin yapılması için çağrı geldi.Paris'te düzenlenen SIAL gıda fuarında kendisine sorulan soruları cevaplayan Avdagiç, "Firmalar temkinli ama gönlümüz ödemekte. Ama ödemeyenlerin şüphesi olmasın, çünkü bazı firmalar zan altında kalmamalı. Bazı şirketler bankalarla promosyon, havale vb. şeyleri de kapsayan paket anlaşmalar yaparken bazı şirketler de süreli anlaşmalar yapıyorlar. Dolayısıyla bu noktada ödeme yapamayabilirler. Bu sözleşmeler yenilendiğinde işçilere terfi ödenmelidir” dedi. Avdagic şirketlerin bu enflasyonist ortamda ödeme yapmasının daha uygun olacağı tavsiyesinde bulundu.İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Bankaların çalışanlara yönelik maaş artışlarının 18-25 bin liraya ulaştığına dikkat çekti ve “Bankalar çifte standart uyguluyor. Emeklilere verilen miktar düşüktür. Müzakere edemeyen emeklilerin maaş artışları da buna göre artırılmalıdır. "Bankalar hala emeklilere en yüksek maaşı 7 bin 500 lira nakit ödüyor." diye konuştu.