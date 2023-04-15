Asgari ücretle geçinemeyenlere devlet eli uzandı! O şartı sağlayanlara 7500 TL geri ödemesiz para verilecek: Bayram öncesi başvurmayan bin pişman olacak!













AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU DETAYLARI





Asgari ücretli ailelerin ekonomik sıkıntılarının hafifletilmesi amacıyla başlatılan destek programı kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere 7.500 TL nakit ödeme yapılacak. Yüksek enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için başlatılan bu program, e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı sunuyor. Ayrıntılar haberimizde... Destek ödemesi için belirli şartlar aranmaktadır. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği kriterler doğrultusunda değerlendirilecek. Başvuru yapan ailelerin ihtiyaç durumları ve gelir seviyeleri gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.Asgari ücretli aileler, e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru yapmak için e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası gereklidir. Başvuru süreci sona ermeden önce başvurunuzu yaparak destek ödemesinden yararlanma şansınızı artırabilirsiniz.Aile destek programı, özellikle düşük gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için hazırlanan bir sosyal yardım programıdır. Bu programa başvurabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. İlk olarak, hanedeki kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücrete göre 1.833 TL’den fazla olmamalıdır. Örneğin, 5 kişilik bir ailede bir kişi asgari ücret alıyorsa ve hanede toplam gelir 9.165 TL veya daha az ise, aile destek programına başvurabilir. Başvuru işlemi e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru sonrasında, hanedeki gelir seviyesine göre belirlenen ödemeler düzenli olarak yapılır. Gelir düzeyi daha düşük olan ailelere daha yüksek ödemeler yapılırken, gelir düzeyi daha yüksek olan ailelere daha düşük ödemeler yapılır. 450 TL’nin altında geliri olan aileler 600 TL, 450 – 911,15 TL aralığında geliri olan kişi başına 550 TL, 911,15 – 1.372,30 TL aralığında geliri olan kişi başına 500 TL, 1.372,30 – 1.833,45 TL aralığında geliri olan kişi başına 450 TL ödeme alırlar. Bu ödemeler her ay, toplamda 12 ay boyunca düzenli olarak yapılır. Aile destek programı, düşük gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için önemli bir sosyal yardım programıdır. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir ve başvuru sonrasında hanedeki gelir seviyesine göre belirlenen düzenli ödemeler yapılır.