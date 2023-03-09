Asgari ücretle kıt kanaat geçinenler bu haber size! Başvuranın 15.000 TL'si hesabına yatacak! e-Devlet'ten hemen başvurun







VATANDAŞA 15 BİN TL ÖDEME







Devlet tarafından dar gelirli ailelerin desteklenmesi için düzenlenen ödemeler hız kesmeden devam ediyor. Peki 15 bin TL kampanyası şartları nedir? Başvurular nasıl olacak? Başvuru şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen dar gelirli aileler için sağlanan sosyal destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Başvuru yapan ve başvuruları onaylanan hak sahipleri bir sene boyunca toplam 15 bin TL; aylık olarak 1.250 TL ödeme alabiliyor. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden, Kaymakamlık aracılığıyla ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek yapılabilecek. Ödemeler aylık olarak çocuk sayısına göre değişiyor. Çocuk sayısı artınca ödemeler de artıyor.Aylık olarak 850-1250 TL arasında değişen ödemelerden sosyal güvencesi olmayan, dar gelirli olduğu tespit edilen, eşi vefat eden kadınlar, öksüz ve yetim çocuklar, bakıma muhtaç ve yaşlılar, engelli vatandaşlar, kirada yaşayan ve kirasını ödemekte zorlanan vatandaşlar faydalanabilir. Vatandaşlar için düzenlenen sosyal destek ödeme kapsamında hane başında kişi başına düşen gelire göre miktar belirleniyor. Aylık kişi başına düşen gelir 450 TL ve altında olanlar 1.250 TL, 911.15 TL olanlara 1.100 TL, 1372.30 TL olanlara 950 TL, 1833.45 TL arasında olanlara 850 TL ödeme yapılıyor. Ödemelere asgari ücretle çalışan ve evde 4 kişiden fazla yaşayan vatandaşlar da başvuru yapabiliyor. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar da başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek yapabiliyor. Başvurular 15 gün içinde sonuçlanıyor.