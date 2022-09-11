Asgari ücretle maaş alanlara güzel haberi Cumhurbaşkanı verecek! Tarihin en kapsamlı çalışması yapıldı! Resmen başlıyor, milyonları kapsayacak!













Bu projeden kimler yararlanacak?

Hükümet, vatandaşların hem satılık hem de kiralık konut sıkıntısından kaynaklanan sorunlarına çözüm bulabilmek adında harekete geçti. Tarihin en büyük toplu konut projelerinin başında gelecek olan çalışma için geri sayım resmen başlatılırken projenin tüm detayları önümüzdeki Salı günü açıklanacak. Açıklamayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayınla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden duyuracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakan Kurum açıklasında yeni duyurusu yapılacak olan projede ilk defa gençler için özel bir kota sağladığını açıklarken gençlerin yanı sıra emeklilerin, şehit ve gazi ailelerinin, asgari ücretle çalışan vatandaşların almış oldukları maaş ile ev alabileceklerini söyledi.Yapılan peş peşe açıklamaların ardından söz konusu projeden kimlerin faydalanacağı da merak edilmeye başlandı. Edinilen bilgilere göre ev sahibi olmayan ya da gayrimenkul veya arsa hisseleri olmayan düşük gelirli vatandaşlar hayallerindeki eve uygun fiyata sahip olabilecekler. Bakan Kurum, tolu konut projesinde ödemelerin hane gelirinin % 30'unu geçmemesi gerektiğini belirterek hane halkının bu %30'luk sınırı dikkate alındığında, aylık azami ücretin İstanbul'da 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacağını kaydetti. Bakan Kurum açıklamasının devamında asgari taksit tutarı asgari ücret üzerinden hesaplansa dahi, ailede tek çalışan varsa 1.650 TL, iki çalışan varsa 3.300 TL olacağını söyledi.