Hükümet, vatandaşların hem satılık hem de kiralık konut sıkıntısından kaynaklanan sorunlarına çözüm bulabilmek adında harekete geçti. Tarihin en büyük toplu konut projelerinin başında gelecek olan çalışma için geri sayım resmen başlatılırken projenin tüm detayları önümüzdeki Salı günü açıklanacak. Açıklamayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayınla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden duyuracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakan Kurum açıklasında yeni duyurusu yapılacak olan projede ilk defa gençler için özel bir kota sağladığını açıklarken gençlerin yanı sıra emeklilerin, şehit ve gazi ailelerinin, asgari ücretle çalışan vatandaşların almış oldukları maaş ile ev alabileceklerini söyledi.
EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 15:57
Asgari ücretle maaş alanlara güzel haberi Cumhurbaşkanı verecek! Tarihin en kapsamlı çalışması yapıldı! Resmen başlıyor, milyonları kapsayacak!
Aylık 5.500 TL geliri olan tüm vatandaşlara müjde! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki Salı günü canlı yayınla cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projelerinden birisinin detaylarını açıklayacak.
EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 15:57
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