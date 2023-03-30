Finans
30 Mart 2023 - 22:00

Asgari ücretli çalışanlar buna üzülecek! Maaşlardan 1.084 TL eksildi: Nisan ayından itibaren...

Türk-İş tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretle geçinen çalışanlar için üzücü bir rapor yayımlandı. Asgari ücretle geçinenler ile açlık sınırı arasındaki fark 1.084 TL'ye yükseldi. İşte detaylar...

Finans
30 Mart 2023 - 22:00
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Asgari ücretli çalışanlar buna üzülecek! Maaşlardan 1.084 TL eksildi: Nisan ayından itibaren...
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Türk-İş tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretle geçinen çalışanlara kötü haber verildi. Mart ayı içerisinde dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 9 bin 590 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 31 bin 240 TL'ye yükseldi. Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı raporuna göre, asgari ücretle geçinenler ile açlık sınırı arasındaki fark 1.084 TL'ye yükseldi.

RAPORUN DETAYLARI PAYLAŞILDI

PEYNİR

Raporda, peynir ve yoğurt fiyatlarının gerilediği ancak süt fiyatlarının ilk kez litresi 25 TL'nin üzerine çıktığı belirtildi. Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohum ürünleri gibi temel gıda maddelerinde de fiyat artışları yaşandığına dikkat çekildi. Yılbaşı öncesi bakanlar kurulu tarafından çiftçilere destek olmak amacıyla gübrede yüzde 13, yemde ise yüzde 5 indirim yapıldığı ancak 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere Gübre Takip Sistemine (GTS) yüzde 98 zam yapıldığı ifade edildi. Bu zam, hayvansal ürünlerin fiyatının artmasına sebep oldu. Ayrıca ülkedeki küçükbaş hayvan varlığının yüzde 20'sinin deprem bölgesinde olduğu ve bunların bir kısmının telef olduğu belirtildi.



ET

Türkiye'de hayvancılık sektörü son dönemde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Depremlerde hayatını kaybeden hayvan üreticileri ve yem tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle hayvancılık faaliyetleri olumsuz etkilenmiş ve bölgedeki toparlanmanın uzun zaman alabileceği öngörülmüştür. Bu durum hayvansal protein kaynaklarında ciddi fiyat artışlarına neden olmuştur. Mart ayında dana eti fiyatları yüzde 13, kuzu eti fiyatları yüzde 18, tavuk fiyatları yüzde 4, yumurta fiyatları yüzde 16 ve balık fiyatları yüzde 8 artış göstermiştir. Bu dönemde dana eti fiyatı ortalama 250 TL'nin üzerine çıkmıştır. Baklagillerden fasulye fiyatı yüzde 10 gerilerken, yeşil ve kırmızı mercimek fiyatları yüzde 4 artmıştır. Nohudun fiyatı sınırlı düzeyde artarken, yağlı tohum fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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