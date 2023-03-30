Asgari ücretli çalışanlar buna üzülecek! Maaşlardan 1.084 TL eksildi: Nisan ayından itibaren...

Türk-İş tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretle geçinen çalışanlara kötü haber verildi. Mart ayı içerisinde dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 9 bin 590 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 31 bin 240 TL'ye yükseldi. Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı raporuna göre, asgari ücretle geçinenler ile açlık sınırı arasındaki fark 1.084 TL'ye yükseldi.
RAPORUN DETAYLARI PAYLAŞILDI
Türkiye'de hayvancılık sektörü son dönemde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Depremlerde hayatını kaybeden hayvan üreticileri ve yem tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle hayvancılık faaliyetleri olumsuz etkilenmiş ve bölgedeki toparlanmanın uzun zaman alabileceği öngörülmüştür. Bu durum hayvansal protein kaynaklarında ciddi fiyat artışlarına neden olmuştur. Mart ayında dana eti fiyatları yüzde 13, kuzu eti fiyatları yüzde 18, tavuk fiyatları yüzde 4, yumurta fiyatları yüzde 16 ve balık fiyatları yüzde 8 artış göstermiştir. Bu dönemde dana eti fiyatı ortalama 250 TL'nin üzerine çıkmıştır. Baklagillerden fasulye fiyatı yüzde 10 gerilerken, yeşil ve kırmızı mercimek fiyatları yüzde 4 artmıştır. Nohudun fiyatı sınırlı düzeyde artarken, yağlı tohum fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır.