Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Bir kişinin başvurusu yeterli: 7500 TL devlet desteği verilecek!

ASGARİ ÜCRETLİYE DEVLET DESTEĞİ!
Devlet tarafından asgari ücretle çalışan kişilere yardım yapılacak. Aile Bakanlığı’nın öncülüğünde yapılacak bu yardımların 7 bin 500 lira olacağı belirtildi. son dakika haberine göre asgari ücretliler için devlet tarafından bir yardım yapılacağı ifade edildi. Hane başına bir kişinin başvuru yapmasının yeterli olduğu başvuru için yeterli olacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı asgari ücretliler için de bir yardım projesi başlattı. Dar gelirli aileler için hazırlanan bu kampanya da da hane başına ödeme yapılacak. Asgari ücretliler bu yardımları nakit olarak alabilecek. Türkiye Aile Destek paketi kapsamında yardım ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Belirlenen koşulları karşılayan bir çok aileye destek yardımı yapılacağı duyuruldu. Peki 7 bin 500 lira olan bu ödeme kimler için ve nasıl başvuru yapılıyor? İşte detayları…. Aile Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı asgari ücretliler için düğmeye bastı. Ekonomik anlamda zorlanan hanelere ek ödeme verilecek. Dar gelirlilerin yararlanacağı bu ödemelerde gelir kriteri ise esas alınacak. Gelir seviyesi kriterini sağlayan herkes ödemeden yararlanabilecek. Peki bu yardımların koşulları ne ? İşte tüm detayları ile desteğin detayları…