Finans
08 Mart 2023 - 08:45

Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Bir kişinin başvurusu yeterli: 7500 TL devlet desteği verilecek!

Devlet, asgari ücretliye destek yardımında bulunacak? Peki bu yardım kimleri kapsıyor....

Finans
08 Mart 2023 - 08:45
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Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Bir kişinin başvurusu yeterli: 7500 TL devlet desteği verilecek!
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ASGARİ ÜCRETLİYE DEVLET DESTEĞİ!



Devlet tarafından asgari ücretle çalışan kişilere yardım yapılacak. Aile Bakanlığı’nın öncülüğünde yapılacak bu yardımların 7 bin 500 lira olacağı belirtildi. son dakika haberine göre asgari ücretliler için devlet tarafından bir yardım yapılacağı ifade edildi. Hane başına bir kişinin başvuru yapmasının yeterli olduğu başvuru için yeterli olacak.

YARDIM



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı asgari ücretliler için de bir yardım projesi başlattı. Dar gelirli aileler için hazırlanan bu kampanya da da hane başına ödeme yapılacak. Asgari ücretliler bu yardımları nakit olarak alabilecek.

Türkiye Aile Destek paketi kapsamında yardım ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Belirlenen koşulları karşılayan bir çok aileye destek yardımı yapılacağı duyuruldu. Peki 7 bin 500 lira olan bu ödeme kimler için ve nasıl başvuru yapılıyor?

İşte detayları….

Aile Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı asgari ücretliler için düğmeye bastı. Ekonomik anlamda zorlanan hanelere ek ödeme verilecek. Dar gelirlilerin yararlanacağı bu ödemelerde gelir kriteri ise esas alınacak. Gelir seviyesi kriterini sağlayan herkes ödemeden yararlanabilecek. Peki bu yardımların koşulları ne ? İşte tüm detayları ile desteğin detayları…

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Aile Bakanlığı tarafından oluşturulan yardımlarda ön plana çıkan kriter ise gelir seviyesi. Gelir seviyesini ibraz eden ve asgari ücretin 3 te biri olduğunu belirten hanelere yardım yapılabilecek. Bu yüzden bu yardımdan dar gelirlilerin yanı sıra emekliler ve asgari ücretle geçinen hanelerde katılım sağlayabilecek. Şartları taşıyan herkesin ödeme alabileceği belirtildi. Destek paketinin başvuruşlarını merak edenler içinde e kısa bir araştırma yaptık. Başvurular e devlet üzerinden alınacak. E devlet e aile yardımı yazarak çıkan formu dolduran kişiler başvuru yapmış sayılacak. Ayrıca yardımlaşma vakıflarına bizzat müracaat yapılarak da başvurular alınacak. Yardıma başvurmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği bir diğer konu ise ne kadar ödeme yapılacağı. Bunun için de bakanlıktan bir açıklama geldi. Edinilen bilgilere göre yardım paralarına zam yok. Gelir durumuna göre vatandaşlara 850 ila 1250 TL arasında yardım yapılacak.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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