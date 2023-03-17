Asgari ücretli çalışanlar dikkat! O şartları taşıyanlara her ay 8 bin TL tıkır tıkır ödenecek: 30 gün detayına dikkat

İşsizlik ödeneği,













İşsiz kalan vatandaşlara geçici bir süre gelir desteği sağlamak için verilen bir ödemedir. Türkiye'de bu ödeme İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanır. 2023 yılı için işsizlik ödeneği tutarı 8 bin 8 lira olarak belirlenmiştir. Ancak, işsizlik ödeneği alabilmek için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Bunlar şöyle:İşten çıkarıldıktan veya işten ayrıldıktan sonra, bir ay içinde işsizlik ödeneği başvurusunun yapılması gerekiyor.İşsizlik ödeneği almak için son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışmış olmak gerekiyor. İşsizlik ödeneği alabilmek için, işten çıkarılmadan önce son üç yıl içinde prim ödemesi yapılmış olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği alabilmek için, işsiz kaldıktan sonra İş-Kur'un yönlendirmesiyle iş aramak ve iş tekliflerine olumlu yanıt vermek gerekiyor. İşsizlik ödeneği alabilmek için, işten çıkarılmanın haklı bir nedenle gerçekleşmemiş olması gerekiyor. Bu şartlar sağlandığı takdirde işsizlik ödeneği alınabilir. Başvuru e-Devlet Kapısı veya İş-Kur'un resmi internet sitesi üzerinden yapılabilir. Başvurunun ardından İş-Kur yetkilileri, başvuru sahibinin durumunu değerlendirerek işsizlik ödeneği hakkında karar verirler.Asgari ücretli çalışanların da işsizlik ödeneği alabilmeleri mümkündür. Ancak, işsiz kaldıklarında belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Bunlardan biri de işten çıkarıldıklarında belli sebeplerden çıkarılmamaları gerekiyor. İşsiz kalan asgari ücretli çalışanlar da diğer işsizler gibi başvurularını e-Devlet Kapısı veya İş-Kur'un resmi internet sitesi üzerinden yapabilirler. İşsizlik ödeneği, işsiz kalan vatandaşlara geçici bir gelir desteği sağladığı için işsizlik döneminde maddi açıdan destek olabilir. Ancak, işsizlik ödeneği süresi sınırlı olduğu için, işsiz kalan kişilerin bir an önce iş bulmaları ve yeniden iş hayatına katılmaları önemlidir.