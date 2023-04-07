EKONOMİ
07 Nisan 2023 - 07:30

Asgari ücretli ve emekliler sevinçten havata uçacak! Maaşlara kallavi zam geliyor: En düşük maaş 5 haneye çıktı!

asgari ücrete ve memura gelecek zam şimdiden merak edilir oldu. Enflasyon verilerine göre olması muhtemel yeni maaşlar...

EKONOMİ
07 Nisan 2023 - 07:30
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Asgari ücretli ve emekliler sevinçten havata uçacak! Maaşlara kallavi zam geliyor: En düşük maaş 5 haneye çıktı!

ASGARİ ÜCRETLİ, EMEKLİ VE MEMURA MÜJDE!



Emekli maşalarına yapılan ara zam akıllara memur ve asgari ücretliye de zam beklentisine soktu. Ancak memur ve asgari ücretli için zam şu an için belirsizliğini koruyor.

enflasyon



Yılın ilk üç ayının enflasyon verileri memur maaşlarına yapılacak olan zammı belirliyor. Yakın zamanda açıklanan enflasyon verilerine göre de asgari ücret, memur ve emekliye de bu oranda bir zam yapılacak. Ancak memur ve asgari ücretle çalışanlar bu zammı alabilmek için temmuz ayını beklemek durumunda.

İşte hesaplanan yeni enflasyon verilerine göre memur maaşı ve asgari ücret…

ASGARİ ÜCRET 10 BİN LİRA

Asgari ücrete yıl başında yapılan zam ile birlikte asgari ücret net 8 bin 506 lira olmuştu. Erdoğan ise beklenti içerisinde olan asgari ücretliye yeni zam için temmuz ayını işaret etti. 3 aylık enflasyon farkına göre asgari ücret 9.623 TL olarak hesaplandı. Ancak uzmanların tahmini ise asgari ücretin 10 bin lira olacağı yönünde.

İŞTE ZAMLI MEMUR MAAŞLARININ YENİ HALİ (Eski maaş – Yeni maaş)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 20.724 TL – 23.654 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 – 12.632 TL – 14.418 TL

Uzman öğretmen 1/4 – 18.246 TL – 20.825 TL

Öğretmen 1/4 – 15.793 TL – 18.026 TL

Başkomiser 3/1 – 20.873 TL – 23.824 TL

Polis memuru 8/1 – 18.235 TL – 20.813 TL

Uzman doktor 1/4 – 24.743 TL – 28.241 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 15.611 TL – 17.818 TL

Mühendis 1/4 – 21.295 TL – 24.306 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 13.142 TL – 15.000 TL

Profesör 1/4 – 34.057 TL – 38.872 TL

Araştırma görevlisi 7/1 – 20.139 TL

Vaiz 1/4 – 16.615 TL – 22.986 TL

Avukat 1/4 – 19.968 TL – 22.791 TL

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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