Asgari ücretli ve emekliye müjde... Meclisten onay az önce çıktı, büyük destek var! e-Devlet'ten başvuranlar 7500 TL – 15.000 TL devlet desteği alacak

Devlet katkısının ödendiğine dair duyuru asgari ücret alanlara ve geçim sıkıntısı çeken emeklilere yapıldı. Nakit yetersizliği durumunda 7.500-15.000 TL devlet desteği talep etmek mümkündür. E-devlet başvuru ekranı bu sabah açıldı. Başvuru yapmak isteyen asgari ücretliler ve emekliler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru formunu doldurabilirler. Ücret, Aile Bakanlığı tarafından PTT aracılığıyla ödenir. Başvuruda IBAN numaranızı belirtmeniz durumunda ödemenizi hesabınızdan da alabilirsiniz. Emeklilere asgari ücret ve devlet desteği hakkında daha detaylı bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz...
Ekonomi nedeniyle uzun süredir para sıkıntısı çeken asgari ücretliler ve emekliler, seçimi beklerken devletten bir müjde daha aldı. Son günlerde en düşük emekli maaşına zam yapıldı ama diğer emekliler ve asgari ücretlilere zam yapılmadı. Bakan asgari ücretin artırılmasına kapıyı kapatınca emekliler ve asgari ücretliler çalışmayı sevmeye başladı. Emekliler için özel seçenekler sınırsız ama asgari ücretliler için iyi haberler
var. Aile İşleri Bakanlığı hem emeklilere hem de asgari ücretlilere 7500-15000 Türk Lirası arasında devlet desteği sağlıyor. Devlet desteği almak isteyenler, elektronik ortamdan başvuruda bulunarak ödeme alma imkanına sahiptir. Aile İşleri Bakanlığı emekli maaşı ve asgari ücret şartlarını açıkladı.
EMEKLİYE VE ASGARİ ÜCRETLİYE BÜYÜK DESTEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni Türkiye aile destek paketi programı emeklileri ve asgari ücretlileri de kapsamaktadır. Emekliler ve geçim sıkıntısı çeken asgari ücretliler devlet desteğine başvurabiliyor. 7500 ile 15000 Türk Lirası arasındaki toplam destek tutarı 12 ay boyunca her ay hesaplara aktarılır. Aylık ödemeler 850-1250 Türk Lirası arasında değişmektedir. Bakım kısmı da eklendiğinde aylık ödemenin maksimum tutarı 1900 TL'ye çıkıyor. Yani asgari ücret ve emekliler bu kampanya sayesinde rahat nefes alma şansına sahip olacak. Acil başvuranlar, Nisan ayında devlet desteği alma fırsatına sahiptir.
E-DEVLET'TEN BAŞVURULAR ALINIYOR
Aile Bakanlığı tarafından PTT üzerinden ödenen aile yardımı başvuruları elektronik ortamda kabul edilmektedir. Yardım isteyenler e-devlete TC kimlik ve şifre ile giriş yaptıklarında arama butonuna aile yardımı yazarak başvuru formunu girmelidir. Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmanız çok önemlidir. Ayrıca yardım alabilmek için kişi başına düşen hane gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Gelir kriteri sadece sübvansiyon açısından değil, sübvansiyonun büyüklüğü açısından da önemlidir. Çünkü desteğin miktarı hanede yaşayan kişilerin gelirine göre belirlenmektedir.
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ ALMA İMKANI DA VAR
Aile Bakanlığı'nın Türk aileleri için sunduğu destek programı kapsamında da yardım almak mümkündür. Çocuk bakımında veya anaokulunda çocuğu olanlara yardımın bir kısmı ödenir. Aylık destek ücreti 350 Türk Lirası ile 650 Türk Lirası arasındadır. Bu kriterlere uyan çocuklarınız varsa yardım talebinde de bulunabilirsiniz.