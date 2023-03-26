Asgari ücretli zil takıp oynayacak! Zammın zammına hazır olun: Kuruşu kuruşuna hesaplandı! En az bu miktarda olabilir. Asgari ücrete yeni zam olacak mı? Ek zam bayram öncesi gelir mi? Emekli maaşına yapılan yüzde 36 ek zammın ardından gözler asgari ücret ve bayram ikramiye zamlarına çevrildi. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesi konuşulurken aynı zam oranının asgari ücrete de yapılması istendi. Talepler kabul edilecek mi? İşte tüm detaylar...
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? YENİ ZAM İLE MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL olarak duyurmasının ardından şimdi de asgari ücrete yeni zam bekleniyor. Asgari ücretteki bu zammın ardından gözler yeni zamma çevrildi. Peki ek emekli zammı oranında asgari ücrete de zam yapılırsa maaşlar ne kadar olacak? Asgari ücretin olacağı o rakam ve diğer ayrıntılar haberimizde...
Maaşlar, promosyonlar, EYT yasası vs. derken Türkiye bu süreçlerde epey yol kat etti. Yeni yıl ile birlikte önce asgari ücrete yapılan zamlar sonrasında memurlar maaşlarına yapılan zamlar ve sonunda da EYT yasası ile milyonlarca kişiyi emekli ettikten sonra yine de bu rakamlar vatandaşla yetmedi. Artan enflasyon, faturalar, yüksek kiralar, giderler derken emekli bu süreçte epey zorlandı. Hükümete yönelik oluşan yoğun baskının sonunda da sonunda emekliler için ek zam geldi. Ancak zamlar bununla da bitmedi. Şimdi sırada asgari ücret ek zammı ve bayram ikramiyelerine yapılacak ek zamlar var. Milyonların beklediği ek zam müjdesi için kötü haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe asgari ücretliye ek zam yok. Asgari ücretlinin maaşı sabit kalacak şu an için, ek zam yapılması mümkün bulunmuyor diye konuştu.