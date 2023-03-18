Asgari ücretliler bayram edecek! Ankara kulislerinden bilgi sızdı: Yeni asgari ücret bu rakam olabilir!







ASGARİ ÜCRETE EK ZAM







Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaş maaş ödemelerinde yapılacak artışları beklemeye başlarken hükümetin bu konuda yapacağı hamleler merak konusu oldu. 2023 yılının başında asgari ücrete yüzde 50 oranında zam gelirken yeni tutar 8.500 TL olarak güncellendi. Zamlarla beraber asgari ücrete yapılan artış göz doldururken artmaya devam eden enflasyon sevinçleri kursakta bıraktı. Bununla beraber seçimle beraber merak edilen bir diğer konu ise asgari ücrete tekrar zam gelip gelmeyeceği oldu. İşte detaylar...2023 yılının başında asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılırken güncel rakam 8.500 TL olarak belirlendi. Asgari ücret ödemelerine nisan ayında yapılması beklenen zam tartışmaları yarattı. Mayıs ayında yeni rakamın konuşulacağı iddiaları gündem de yerini aldı.Ankara kulislerinde yer alan tartışmalara göre asgari ücretin 10 bin TL olması yer aldı. Maaşların 10 bin TL seviyesine yükselmesiyle beraber Türkiye'de asgari ücrette ilk kez 5 haneli rakamlar yerini aldı. Elbette tüm bunlar iddia olurken net bir karar söz konusu değildir.