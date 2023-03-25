Asgari ücretliler 'bize yok mu' demesin! O tarihi bekleyen kazanacak: Asgari ücrete dev zam yolda! İşte masadaki rakam

Emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrası emeklilerin yüzü gülüyor. Peki asgari ücretli vatandaş için sonuç nasıl olacak diye bekleniyorken sevindiren haber
geldi. Detaylar haberimizde…
ASGARİ ÜCRETLİ PUSUDA! 8500 TL ALIYORUM DİYE ÜZÜLMEYİN O TARİHTE ASGARİ ÜCRET 10 BİN TL OLACAK
Emeklilere yapılan ara zam sonrası asgari ücretliler de zam yapılması için adeta pusuda bekliyorlardı. Asgari ücretli vatandaşa müjde 8.500 Türk Lirası olan asgari ücrete zam haberi yolda. Asgari ücretlilerin biraz daha sabırlı olup o tarihi beklemeleri gerecek. Müjde yeni asgari ücret 10.000 Türk lirası olacak. Milyonlarca asgari ücret işçisi seçim öncesi ara zam bekliyor. 8.500 Türk lirası maaş alan asgari ücretliler, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına yaptığı ek zammın ardından asgari ücret için de ek zam haberi bekliyorlar. İyi haber şu ki, seçimler asgari ücreti artıracak. Uzun süre beklemenize gerek yok ve o zaman hesabınıza yeni asgari ücret yatırılacaktır. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete seçim zammı yapılacak mı? Ankara'dan gelen son bilgilere göre dün gece emeklilere müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretli çalışanlara da müjde vermeye hazırlanıyor. Seçim öncesi asgari ücretle çalışanların yüzünü güldürmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, net asgari ücretten 10 bin Türk Lirası yapmaya hazırlanıyor. 8 bin 500 Türk Lirası maaş alan asgari ücretli işçiler, 14 Mayıs seçimleri öncesi şimdiden ara zam bekliyorlardı. Nihayet asgari ücretlilerin beklediği müjde geliyor. Asgari ücret ne zaman artacak? Asgari ücrete seçim zammı yapılacak mı?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜN MÜJDEYİ DUYURDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece emeklilere sürpriz ara zam yaptığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşının 5500 TL'den 7500 TL'ye çıktığını canlı yayında duyurdu. Emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasıyla rahat bir nefes aldı. Temmuz ayında emekliler başka bir maaş zammı bekliyorlar. Temmuz enflasyonundaki artış emekli SSK ve BAĞ-KUR'u doğrudan etkileyecek ama enflasyon farkı olarak emekli memurları etkileyecek. Temmuz emekli maaşı artışının en az %30 olacağı tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRETLİYE DE ARA ZAM GELİYOR
Milyonlarca emeklinin rahat bir nefes almasının ardından asgari ücretli işçiler ara maaş zamlarını beklemeye başladı. Ocak ayında 2023 için yeni asgari ücret açıklandı ve %54 zam ile 8 bin 500 liraya yükseldi. Erdoğan'ın emekliler için yaptığı sürpriz maaş artışının ardından asgari ücret artışı da bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yeni asgari ücreti artıracak. Bu konuyla ilgili bilgiler Ankara'dan bilgiler gelmeye başladı. Başkentten gelen son dakika
bilgilerine göre Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde asgari ücret zammı hazırlığı yapmak istediği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e talimat verdiği netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi asgari ücretli işçileri kazanmak istedi ve asgari ücretin en az 10 bin Türk Lirası olmasını iletti.
ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?
Asgari ücretle çalışanların bir diğer beklentisi de bayram ikramiyesi oldu. Asgari ücretli çalışanlar, bir sonraki federal seçimden önce bayram ikramiyesi almak istiyor. Ama şimdilik hükümet asgari ücretli için bayram ikramiyesi düşünmüyor. Bu, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram ikramiyesi sadece emeklilere ödeneceği anlamına geliyor.