Asgari ücretliler bu haber size! Bayramdan 2.750 TL yardım yapılacak: Başvuru şartı var

















Devlet, ihtiyaç sahibi kişilere çeşitli sosyal yardım ve destek ödemeleri sağlamaktadır. Isınma, gıda, engelli, aile, fatura ve bakım maaşı gibi birçok yardım ödemesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hızlandırılmıştır. Ramazan Bayramı öncesinde yardımların hesaplara geçtiği duyurulmuştur. Ancak henüz başvuruda bulunmayanlar için de 3 günlük bir süre verilmiştir. Doğalgaz yardımı ödemeleri de öne çekilmiş ve T.C. kimlik numarası baz alınarak 3 gün içinde başvurular yapılması istenmektedir. Bu sayede vatandaşlar bayram öncesinde rahat bir nefes almış olacaklardır.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğalgaz ve elektrik faturası yardımı ödemelerini Ramazan Bayramı öncesine çekti. Başvuruları kabul edilen vatandaşlara yardım ödemeleri 15 Nisan tarihinde yapılacak. Başvurular, e-devlet veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla TC kimlik numarasıyla gerçekleştirilebiliyor. Doğalgaz faturası yardımı, özellikle kış aylarında Kasım ile Haziran arasında veriliyor. Elektrik faturası yardımı ise her ay düzenli olarak ödeniyor. Her iki yardım için de başvuru işlemleri PTT aracılığıyla yapılıyor ve ödemeler PTT'den yapılıyor. Yardım alabilmek için hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması gerekiyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştirenler, T.C kimlik kartları ve faturaları ile birlikte PTT'ye gitmeleri halinde yardım ödemelerini direkt olarak alabiliyorlar. Başvurusu kabul edilen kişiler tekrar başvuru yapmadan yardım ödemelerini PTT'den düzenli olarak alabilirler. Doğalgaz faturası ve elektrik faturası yardımı almak isteyen vatandaşlar, 3 gün içinde başvurularını yaparak bayram öncesinde yardım ödemelerini alabilirler.