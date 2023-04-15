Son dönemlerde gündemde olan asgari ücrete zam haberlerine karşılık olarak son nokta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren zam haberine ilişkin oranlar açıklandı. Yüzde 40 oranında artışla beraber milyonlarca kişi rahat nefes alacak. Asgari ücret zammı bekleyen çalışanlara temmuz ayı işaret edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamalarda asgari ücret zammı için Temmuz ayını gösterirken güzel haber geldi. Asgari ücrete seçim öncesi zam geleceği konuşulmaya başlandı. Tüm sigortalı olarak çalışanlara hem bayram ikramiyesi hem de asgari ücrete gelen zamdan yararlanabilecek.
Finans
15 Nisan 2023 - 13:30
Asgari ücretliler çifte bayram yaşayacak! Cumhurbaşkanı onay mührünü bastı: Yeni maaş belli oldu! Temmuz ayını beklemeye gerek kalmadı!
Asgari ücretlilerin cebini parayla dolduracak karar verildi. Cumhurbaşkanı onayıyla beraber bayram öncesi asgari ücretliye yüzde 40 zam haberi geldi. Asgari ücret 11.908 TL olarak ödenirken ne zaman hesaplarda olacağı araştırılmaya başlandı.
Finans
15 Nisan 2023 - 13:30