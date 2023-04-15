Asgari ücretliler elinizi çabuk tutun! O tarihe kadar başvuru yapana 1250 TL ikramiye yatırılacak! Onay alan hemen ATM'lerden parasını çekebilecek

















PTT, bayram yaklaşırken asgari ücretlilere bayram yardımı müjdesi verdi. Aile Bakanlığı, PTT aracılığıyla bayram yardımı ödemelerini yapacak ve başvuru şartları bulunuyor. Asgari ücretli çalışanlar, gelir kriterlerine uygun olmaları halinde bayram yardımı başvurusu yapabilecekler. İşte başvuru şartları... Eğer bir hanedeki kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte birinden daha az ise, o hanenin üyeleri PTT'den 1250 TL'lik bayram harçlığı alabilirler. Fakat başvuru için son tarih yaklaşıyor. Bugün Aile Bakanlığı son başvuru çağrısını yaptı ve bayram harçlığı almak isteyen asgari ücretli ailelerin hızlı davranmaları gerekiyor.Asgari ücretli çalışanlar için Ramazan Bayramı öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1250 TL'lik aile yardımı ödemesi yapılacak. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor ve başvuru süresi 3 günle sınırlı. Ödemeler PTT aracılığıyla yapılıyor ve ödemesi onaylanan asgari ücretliler PTT şubelerinden kimlik kartı ya da PTT kartı ile ödeme alabilecekler. Bayram harçlığı olarak da bilinen bu ödeme düzenli olarak 12 ay boyunca veriliyor. Ramazan Bayramı öncesi yapılan aile yardımı ödemesi, asgari ücretli çalışanlar için oldukça önemli bir destek sağlıyor. Bu ödeme, bayramda ailelerin maddi olarak rahatlamasına yardımcı oluyor ve bayram alışverişleri için bir kaynak oluşturuyor. Ayrıca, düzenli olarak yapılan bu ödeme, asgari ücretli çalışanların ekonomik yükünü hafifletmeye yardımcı oluyor ve sosyal refahlarını artırıyor. Başvuruların e-devlet üzerinden yapılabiliyor olması da, sürecin kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyor.