Asgari ücretliler, emekliler bu müjde size! Cumhurbaşkanı imzayı attı: Şarta uyanlar 7500 TL geri ödemesiz yardımı kapacak







CUMHURBAŞKANI ONAY VERDİ! ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİYE 10 GÜN İÇİNDE 7500 TL YARDIM VERİLECEK







7.500 TL AİLE YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

EN AZ 850 TL AYLIK YARDIM BAĞLANIYOR

2022 yılı itibari ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığınca yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım sağlanıyor ve halende devam ediyor. Detaylar haberimizde…Aile Bakanlığı'nca yapılacak olan yeni destek ödenmesi TBMM tarafından onaylandı. Başvuru yapan hanelere 7 bin 500 TL nakdi yardım yapılacak. Yardımlar sadece dar gelirlilere değil, asgari ücretli çalışanlara ve emeklilere de ödenmektedir. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım ödemelerine tüm hızıyla devam ediyor. 2023 yılında Aile İşleri Bakanlığı'ndan alınan yardım ödemelerine, aile desteği de eklenecek. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler ile gelir kriterlerini karşılayan emekliler ve asgari ücretli çalışanlara aile yardımı sağlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı e-Devlet üzerinden başvurunuzu kontrol edecek ve ödeme 10 gün içinde hesabınıza geçecektir. Peki aile desteği koşulları nelerdir? Nisan ayı Aile Yardımı ödeme tarihi ne zaman? Bir devlet kurumu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirlilere ve ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım fırsatları sağlamak için düzenli olarak yardım parası dağıtmaktadır. Temmuz ayında başlatılan Hanelere Yönelik Aile Yardımı bu anlamda çok önemli. Mart ayı destek ödemelerini bitirdiğimize göre şimdi de Nisan ayı ödemelerine geçelim. Bu nedenle, aile yardımına başvurma koşulları ve ödeme miktarı konusu merak ediliyor. Aile desteği hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde...Türkiye Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Temmuz 2022'de başlatıldı. Aileyi Destek ödemesi için Bakan Derya Yanık önemli bir açıklama yaptı. Tek şartla ödenen aile yardımları için gelir şartının sağlanması yeterlidir. Bu, hanenin kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda aile yardımının yeterli olacağı anlamına gelir. Bu durumda asgari ücretli çalışanlar ve emekliler de aile yardımı alabilirler.Aile yardımının miktarı hanenin kişi başına düşen gelirine bağlıdır. Aylık asgari yardım 850 TL'dir. 12 ay süren aile desteği toplam 7.500 TL'lik bir hesaba aktarılacak. Başvurular çok hızlıdır ve başvuranlar 10 gün içinde ödeme alabilirler. Aile yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. e-Devlet'e TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra başvuru formuna ulaşıp arama butonuna Aile Yardımı yazarak hemen başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden de sorgulayabilirsiniz. Başvuru koşullarını sağlayan ve başvuru hakkı kazanan kişiler PTT aracılığıyla ödeme alabilirler.