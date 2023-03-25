Asgari ücretliler, emekliler bu müjde size! Cumhurbaşkanı imzayı attı: Şarta uyanlar 7500 TL geri ödemesiz yardımı kapacak

2022 yılı itibari ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığınca yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım sağlanıyor ve halende devam ediyor. Detaylar haberimizde…
CUMHURBAŞKANI ONAY VERDİ! ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİYE 10 GÜN İÇİNDE 7500 TL YARDIM VERİLECEK
Aile Bakanlığı'nca yapılacak olan yeni destek ödenmesi TBMM tarafından onaylandı. Başvuru yapan hanelere 7 bin 500 TL nakdi yardım yapılacak. Yardımlar sadece dar gelirlilere değil, asgari ücretli çalışanlara ve emeklilere de ödenmektedir. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım ödemelerine tüm hızıyla devam ediyor. 2023 yılında Aile İşleri Bakanlığı'ndan alınan yardım ödemelerine, aile desteği de eklenecek. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler ile gelir kriterlerini karşılayan emekliler ve asgari ücretli çalışanlara aile yardımı sağlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı e-Devlet üzerinden başvurunuzu kontrol edecek ve ödeme 10 gün içinde hesabınıza geçecektir. Peki aile desteği koşulları nelerdir? Nisan ayı Aile Yardımı ödeme tarihi ne zaman? Bir devlet kurumu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirlilere ve ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım fırsatları sağlamak için düzenli olarak yardım parası dağıtmaktadır. Temmuz ayında başlatılan Hanelere Yönelik Aile Yardımı bu anlamda çok önemli. Mart ayı destek ödemelerini bitirdiğimize göre şimdi de Nisan ayı ödemelerine geçelim. Bu nedenle, aile yardımına başvurma koşulları ve ödeme miktarı konusu merak ediliyor. Aile desteği hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde...