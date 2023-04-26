Asgari ücretliler maaş hesaplarınıza bakın! Bu aya özel maaşınız 10.200 TL olacak: İşte nedeni







ASGARİ ÜCRET MAAŞLARI BELLİ







Ramazan Bayramı bitişi ardından asgari ücretlilerin ek ödemeleri de merakla araştırılıyor. Peki asgari ücretle çalışanlar nasıl 10 bin 198 TL ödeme alacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Asgari ücretli çalışan vatandaşların bayram süresince yaptıkları mesai ücretleri hesaplandı. Mesai ücretleri hesaplanırken asgari ücret 30'a bölünerek 2 ile çarpılıyor. Güncel asgari ücret üstünden hesaplandığı zaman günlük 283 TL ödeme yapılıyor ve iki ile çarpılarak 566 TL tutar elde ediliyor.Bayram süresince 3 gün mesai yapan asgari ücretli bir vatandaş 1.698 TL ek ödeme alıyor ve maaşlarını 10 bin 198 TL olarak alıyor. Resmi günler içinde toplu iş sözleşmeleri ya da iş sözleşmelerinde tatil yapılıp yapılmayacağı kararlaştırılarak mesai yapan çalışana ek ödeme yapmak zorunludur. Bu sene 20 Nisan Perşembe günü Ramazan Bayramı arefesi sebebiyle yarım gün yapıldı ve asgari ücretlilerin mesai ücretleri 3.5 gün olarak hesaplandı. Bu bayram sonrasında asgari ücretli vatandaşlar 10 bin 198 TL maaş almış olacak.