Asgari ücretliler sevinçten havaya uçacak! Yarı maaş ikramiye o tarihte hesapta!

ASGARİ ÜCRETLİLERE 4319 TL ÖDEME













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ile çalışan bir çok insanı sevindiren açıklamayı yaptı. Asgari ücretli bir çok kişiye 4 bin 319 lira ödenecek. Peki ödeme kimlere yapılıyor ? …. Türkiye’de asgari ücret ile çalışan milyonlarca insan bulunuyor. Bu insanlara yeni bir ödeme yapılacak. Ağızları açık bırakan bu ödeme ile ilgili olarak Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Tabi, bu ek ödeme belli şartları bulunduran kişiler için geçerli bir ödeme olacak. Bu şartları sağlayan kişilere anında 4 bin 319 lira ödeme yapılacak.& Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen yaralar halen taze. Deprem bölgesinde çalışan bir çok insan da işinden gücünden oldu. Bu durumda İŞKUR’un asgari ücretle çalışan deprem bölgesindeki kişilere belli bir miktar ödeme yapacağı söyledi. Haberin detaylarını da Erdoğan bizzat kendisi verdi. Deprem bölgesinde çalışan kişilerin mağdur edilmemesi adına kısa çalışma ödeneği devreye sokularak deprem bölgesindeki asgari ücretlilere destek olunacak. Deprem bölgesindeki kişilerin maaşlarını desteklemek adına 4 bin 319 lira ek ödeme yapılacak. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi 11 ilde yıkıcı hasarlar bıraktı. Bu illerde yaşayan asgari ücretlilerde hem evlerinden hem de işlerinden oldular. Hal böyle olunca İŞKUR devreye girdi ve bu bölgede çalışan asgari ücretlileri mağdur etmeyeceklerini belirtti. Asgari ücretli çalışanları ekonomik anlamda rahatlatması öngörülen bu ek ödemeler hemen hesaplara yatırılacak.2012 yılında devreye sokulan asgari ücretliye maddi ödeme desteği depremden etkilenen asgari ücretliler için uygulanmaya başlandı. Çalışan kişilerin ekonomik anlamda zorluk yaşamaları adına başlatılan ödemekte bölgesel kriz dönemlerinde çalışma saatleri azaltılarak uygulanmaktadır. Bu ödenekten yararlanabilmek için ise belli koşullar bulunuyor. Belli bir prim şartı olan kısa çalışma ödeneğinde yıl içerisinde en az 600 prim gün tamamlaması şartı bulunuyor. pandemi dönemlerinde de uygulanan bu kısa çalışma ödeneği o zamanlar 450 gün üzerinden devreye sokulmuştu. Şimdi de bu şartların yeniden gündeme gelmesi planlanıyor. Bu sayede deprem bölgesinde çalışan depremzede vatandaşlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanarak depremin yaralarını bir nebze de olsa sarmış olacak. Deprem bölgesindeki asgari ücret ile çalışan on binlerce kişi bu kısa çalışma ödeneği sisteminden faydalanacağı gibi aynı zamanda ek ödeme alarak maddi anlamda kendi ekonomilerine de katkı sağlamış olacak. Yapılan açıklamalardan sonra prim gün sayısı ile ilgili olarak da bir düzenleme gündemde.