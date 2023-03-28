Çalışanlara her ay maaşlarına ek olarak bin TL ödeme yapılacağı haberi verilirken milyonlarca vatandaş nasıl yararlanacaklarını araştırmaya başladı. 1000 TL doğalgaz yardımından yararlanmak isteyen işçiler için gerekli bilgiler resmi sayfasından yararlanır.
Finans
28 Mart 2023 - 08:45
Asgari ücretliler yaşadı! Bu sabah kabul edildi: O tarihe kadar her ay 1000 TL maaş desteği verilecek
Asgari ücretli olarak hizmet veren milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi. Özel sektör çalışanlarına 1.000 TL ekleneceği bildirilirken bu ödemelerin 30 Haziran'a kadar devam edeceği açıklandı. İşte verilecek ödemelere dair detaylar...
Finans
28 Mart 2023 - 08:45