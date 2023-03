Asgari ücretliler yaşadı! Bu sabah kabul edildi: O tarihe kadar her ay 1000 TL maaş desteği verilecek

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARA ÖDEME







EK ÖDEMELER AYRI MI YAPILACAK?

Çalışanlara her ay maaşlarına ek olarak bin TL ödeme yapılacağı haberi verilirken milyonlarca vatandaş nasıl yararlanacaklarını araştırmaya başladı. 1000 TL doğalgaz yardımından yararlanmak isteyen işçiler için gerekli bilgiler resmi sayfasından yararlanır.İşverenlerin çalışanlarına 1000 TL'ye kadar ödeme yapacağı belirtirken gelir vergisinden düşünebildiği belirterek yarımlar nakit veya karta yükleme şeklinde olacağı ifadesi kullanıldı. 9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran tarihine kadar çalışanların maaşlarına ilave ödemelerde prim alınmayacağı bilgisi verildi.Enerji yardımının sigortalıya nakit ödenmesi ya da doğrudan elektrik, gaz şirketlerinden ödenmesi arasında fark olmayacağı duyuruldu. Her iki durumdan da enerji yardımı istisna kapsamına dahil edilirken faturaların belirli bir bölümü karşılanıyor. İşveren ödemelerin her ikisini de vergiden düşüleceği belirtildi. İşveren tarafından ısınma harici giderler için su faturası için ödeme yapılması hainde enerji yardımı kapsamında değerlendirileceği istisna tutulmayacağı söylendi.