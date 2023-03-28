Finans
28 Mart 2023 - 08:45

Asgari ücretliler yaşadı! Bu sabah kabul edildi: O tarihe kadar her ay 1000 TL maaş desteği verilecek

Asgari ücretli olarak hizmet veren milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi. Özel sektör çalışanlarına 1.000 TL ekleneceği bildirilirken bu ödemelerin 30 Haziran'a kadar devam edeceği açıklandı. İşte verilecek ödemelere dair detaylar...

Finans
28 Mart 2023 - 08:45
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Asgari ücretliler yaşadı! Bu sabah kabul edildi: O tarihe kadar her ay 1000 TL maaş desteği verilecek


Çalışanlara her ay maaşlarına ek olarak bin TL ödeme yapılacağı haberi verilirken milyonlarca vatandaş nasıl yararlanacaklarını araştırmaya başladı. 1000 TL doğalgaz yardımından yararlanmak isteyen işçiler için gerekli bilgiler resmi sayfasından yararlanır.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARA ÖDEME

İşverenlerin çalışanlarına 1000 TL'ye kadar ödeme yapacağı belirtirken gelir vergisinden düşünebildiği belirterek yarımlar nakit veya karta yükleme şeklinde olacağı ifadesi kullanıldı. 9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran tarihine kadar çalışanların maaşlarına ilave ödemelerde prim alınmayacağı bilgisi verildi.



Enerji yardım ödemeleri

EK ÖDEMELER AYRI MI YAPILACAK?

Enerji yardımının sigortalıya nakit ödenmesi ya da doğrudan elektrik, gaz şirketlerinden ödenmesi arasında fark olmayacağı duyuruldu. Her iki durumdan da enerji yardımı istisna kapsamına dahil edilirken faturaların belirli bir bölümü karşılanıyor. İşveren ödemelerin her ikisini de vergiden düşüleceği belirtildi.

İşveren tarafından ısınma harici giderler için su faturası için ödeme yapılması hainde enerji yardımı kapsamında değerlendirileceği istisna tutulmayacağı söylendi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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