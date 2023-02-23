Asgari ücretliler yaşadı! Bu şartı taşıyan 4.319 TL ek ödeme alacak! Listeye hemen bakın













ASRİN faciasının yaralarını sarmak için çalışmalar sürerken, bölgede hem işverenleri hem de çalışanları korumaya yönelik adımlar atılıyor. Bu adımlardan biri de 2012 yılında uygulanan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ödeme desteğinin hayata geçirilmesidir. Kısa çalışma ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel krizler veya mücbir sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma süresinin en az üçte biri oranında geçici olarak azaltılması veya iş faaliyetlerinin en az 1 saat süreyle tamamen veya kısmen durdurulması halinde uygulanır. süreklilik gerektirmeden en az 4 hafta...ŞARTLAR NELERDİR? Kısa çalışmadan yararlanabilmek için çalışanların belirli prim günlerini tamamlamış olmaları gerekir. Çalışanın kısa çalışmaya başladığı tarih itibariyle hizmet sözleşmesine tabi olması ve son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. Pandemi döneminde bu şart hafifledi ve 600 gün şartı 450 güne indirildi. Deprem bölgesi için de şartların gevşetilmesi bekleniyor. NASIL HESAPLANIR? Ödeneğe başvuran işyerlerinde kısa çalışma yapacak işçilere yapılacak ödemede son 12 aylık kazanç dikkate alınır. Kısa çalışma ödeneği tutarı, sigortalının son 12 aylık kazancı üzerinden hesaplanan günlük ortalama brüt kazancı dikkate alınarak hesaplanır ve bu tutarın %60,1'idir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. Bu ödenekten sadece damga vergisi kesilir. FAALİYET TAMAMEN DURURSA Örneğin, faaliyetin tamamen durduğu bir işyerinde asgari ücretle çalışana Nisan ayında ödeneğe hak kazanacak olana verilecek kısa çalışma ödeneği miktarı 4.413,15 olacaktır. Nisan 2022-Aralık 2022 ve Ocak-Mart 2023 arasındaki asgari ücret ortalamasının %60,1'i olan Türk Lirası. Net tutar olan 4.319,65 Türk Lirası, damga vergisi düşüldükten sonra çalışanın hesabına yatırılacak. Bir işyeri tamamen faaliyetini durdurduğunda, en yüksek kısa çalışma ödeneği 15.012 lira olabilir. Bu ödeneği alan işçinin eline, damga vergisi kesilerek 14.898,06 lira geçebilir. İş azaldığında, işyerleri çalışılan sürenin ücretini gerçek maaşları üzerinden ödemeye devam ederken, çalışılmayan sürenin ücretini İŞKUR ödeyecektir.Asgari ücretli bir işçiye, eğer ödenek Nisan ayında bağlanmışsa, İŞKUR tarafından çalışmadığı her gün için 147,11 lira ödeme yapılabilir. Bu ödeme, damga vergisi kesilerek 145,99 lira olarak işçinin hesabına yatırılabilir.Faaliyeti azalan işyerlerinde çalışanlar için, İŞKUR günlük en yüksek ödemenin 500,40 lira olabileceğini belirtmiştir. Damga vergisi kesilerek, işçinin hesabına çalışılmayan her gün için 496,60 lira yatırılacaktır.