EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 01:36

Asgari ücretlilerde taksitle ev sahibi olabilecek! Bakan Kurum büyük müjdeyi açıkladı! Ucuz konut için son 3 gün

Asgari ücret ile çalışan ve yüksek enflasyon sebebiyle zamlardan en çok etkilenen kesimlerden biri olan vatandaşlar için ucuza ev sahibi olabilmek ile ilgili açıklamalar geldi. Peki ucuz konut projesi nedir? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 01:36
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Asgari ücretlilerde taksitle ev sahibi olabilecek! Bakan Kurum büyük müjdeyi açıkladı! Ucuz konut için son 3 gün


Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum asgari ücretli vatandaşların ucuza ev alabilmeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki asgari ücretle yaşayan bir aile için ucuza ev sahibi nasıl olunacak? Ucuza konut projesi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bakan Kurum'dan ucuz konut açıklamaları

Asgari ücret ile yaşamına devam eden ve ev sahibi olmak isteyen ancak mevcut şartlarda epey zorlanan vatandaşlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yapan Murat Kurum ucuza konut açıklaması yaptı. Yapılan açıklamaya göre TOKİ tarafından uyguna satılması için evler yapılacak. Yapılan açıklamaya göre ev taksitleri asgari ücret ile çalışan vatandaşlar tarafından da ödenebilecek ve aylık ödemeler eve giren toplam gelirin yüzde 30'unu aşmayacak şekilde planlanacak. Edinilen bilgilere göre TOKİ tarafından satılacak uygun taksitli evler ile ilgili projenin detayları 3 gün içinde açıklanacak. Ödeme planlarının detayları ise projenin detayları açıklandığı zaman belli olacak. 13 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detaylarının açıklanması beklenen projenin tahminlere göre aylık ödemeleri en fazla 1.650 TL olarak belirlenecek. 



Uyguna Ev Sahibi Olmak İçin Yürütülen TOKİ Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projeleri ile ilgili yürütülen bu projenin vatandaşı olumlu olarak etkileyeceğini, yalnızca ev olarak değil arsa projeleri olarak çalışmanın da yürütüleceğini, 250 bin kadar ev için çalışmaların devam ettiğini ve evini kendisi yapmak isteyen vatandaş için 100 bin arsa temin edileceğini ve bu arsalarında uygun fiyatla satılacağını belirtti. Aynı zamanda bu proje kapsamında gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, engellilere ve emeklilere özel kontenjanlar açılacağının da altını çizdi. Projenin en büyük amacının insanların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu proje sonrasında yüksek kira bedeli isteyen ev sahiplerinin de büyük darbe yiyeceğini belirtti. Proje kapsamında İstanbul ili için geliri aylık olarak 16 bin TL altında olan, diğer şehirlerde ise aylık geliri 14 bin TL altında olan vatandaşlar ev sahibi olabilmek için bu projeye başvuru yapabilecek. Aylık ödeme tutarları ise ev gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak şekilde planlanacak. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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