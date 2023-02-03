Asgari ücretlilere 2023 piyangosu! Cumhurbaşkanı imzaladı: Maaşlara ek 8.233 TL ikramiye ödenecek!







2023 YILINDA ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLARA 8.233 TL KARŞILIKSIZ VE GERİ ÖDEMESİZ İKRAMİYE!







YENİ KARAR İLE İKRAMİYENİN TARİHİ BELLİ OLDU

ÜÇÜNCÜ TAKSİT TARİHİ İKİNCİ YARIYILDA AÇIKLANACAK

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre asgari ücretli çalışanlara karşılıksız ve geri ödemesiz 8 bin 233 TL ikramiye ödemesi yapılacak.Bugün, Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, asgari ücretle çalışan milyonlarca işçiye önemli bir müjde geldi! 8233 TL'lik karşılıksız ve geri ödemesiz ikramiye ödemesi yapılacak. 2023 yılında üç farklı dönemde yapılacak olan ödemelerden asgari ücretliler de faydalanabilecek.Resmi gazetede yer alan yeni karar ile birlikte, asgari ücretle çalışan işçilere ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak sorusu da cevap buldu. İkramiye ödemeleri T.C kimlik numarasına göre ödenecek ve ödeme tarihleri de belli oldu. Ödemelerin ilk taksiti Ocak ayının son haftası olarak belirlendi. İkinci taksit ise 14 Nisan tarihinde ödenecek.Üçüncü taksit ise ikinci yarıyıl içerisinde açıklanacak. 2023 yılında ödenecek 8233 TL'lik ikramiye ödemeleri brüt maaşlara göre değişiyor. Örnek olarak, brüt 10.008 liralık maaşa sahip bir işçi için ödenecek ikramiye ödemesi 12.401,69 lira, brüt 11.000 liralık maaşa sahip bir işçi için ödenecek ikramiye ödemesi 13.630,95 lira ve brüt 12.000 liralık maaşa sahip bir işçi için ödenecek ikramiye ödemesi ise 14.870,13 lira olarak hesaplanıyor. Ancak maden işçileri için tek seferde ve 22 Aralık tarihinde ikramiye ödemesi yapılacak. Böylelikle 2023 yılında asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi karşılıksız ve geri ödemesiz 8 bin 233 TL ikramiye alabilecek. Ödenecek ikramiyenin yanı sıra, özel sektörde çalışanlar ikramiye ödemesi alamıyor. Türkiye'nin en yaygın maaş grubu olan olan asgari ücretlilere karşılıksız ve geri ödemesiz 8 bin 233 TL ikramiye ödemesi yapılması, ülke sosyal sorumluluğu açısından önemli bir adım. Böylelikle milyonlarca asgari ücretli işçi, ekonomik sıkıntılarını gidermeye yardımcı olacak bu ikramiyeyi alma şansına sahip olacak.