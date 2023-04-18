Asgari ücretlilere 90 gün boyunca ödenecek! 8500 TL maaşı unutun: Ek 1000 TL...













ARA ZAM GELECEK Mİ?





Asgari ücret son olarak Aralık 2021'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş ve o dönemki rakam 8.506 TL idi. Cumhurbaşkanı, yeni asgari ücret rakamının açıklanması durumunda ara zam yapmaktan çekinmeyeceklerini ifade etmişti.Ancak son açıklamalar, asgari ücrete rekor bir artışın gelebileceğine işaret ediyor. Özellikle 12.000 TL gibi yüksek bir rakamın gündeme gelmesi, asgari ücretli çalışanların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Bu konuda daha detaylı bilgi bekleniyor.Öte yandan, çalışanlara verilen 1000 TL ek destek ödemesi devam edecek. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında geçerli olacak bu uygulama kapsamında, işverenler asgari ücretli çalışanlarına 1000 TL ısınma yardımı ödemesi yapacak. Böylece, 3 aylık dönem boyunca çalışanlar 9.500 TL ek ödeme alacaklar. Asgari ücret ara zamı ise Temmuz ayında gerçekleşecek ve oranları henüz belirlenmemiş durumda.Enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle asgari ücret ara zammına yönelik beklentiler daha da arttı. Kahramanmaraş depremi sonrası döviz ve altın kurunda yaşanan hareketlilik, bu beklentiyi daha da kuvvetlendirdi. Genel seçim öncesinde erken ara zam müjdesi gelebilecek mi? sorusu da gündemde yerini almış durumda. Ancak Cumhurbaşkanı tarafından yapılan son açıklamada, asgari ücret ara zammının Temmuz ayında gerçekleştirileceği belirtildi. Ara zammın oranları henüz açıklanmasa da, uzmanlar 3.500 TL artış olacağı yönünde tahminlerde bulunuyor. Güncel asgari ücrete eklenecek olan bu rakamla birlikte, asgari ücretin 12.500 TL'ye kadar yükselebileceği düşünülüyor. Ara zam Temmuz ayına ertelenirken, çalışanlara verilen 1000 TL ek destek ödemesinin devam edeceği açıklandı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında geçerli olacak bu uygulama kapsamında, işverenler asgari ücretli çalışanlarına 1000 TL ısınma yardımı ödemesi yapacak. Böylece, 3 aylık dönem boyunca çalışanlar 9.500 TL ek ödeme almış olacaklar. Kasım ayında başlatılan bu uygulama, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında da devam edecek. Asgari ücretli çalışanlar, bu hesaplama ile birlikte, toplamda 9.500 TL ek ödeme alacaklar.