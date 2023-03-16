Asgari ücretlilere EYT piyangosu vurdu! Ara zam erken geldi: Yeni asgari ücret sızdırıldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önderliğinde başlatılan EYT
düzenleme çalışmaları, Temmuz 2022'de başlamıştı ve 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Yeni yürürlüğe giren EYT yasası, yüz binlerce EYT'li vatandaşın emeklilik başvurusu yapmasına olanak sağlayacak. Yasayla birlikte bazı ödeme kalemlerinde de değişikliklerin olacağı belirtiliyor. EYT yasasından yararlanarak emekli olan vatandaşlar, geçim sıkıntısı sebebiyle çalışmaya devam etmek isteyebilirler. Yetkililer, EYT'liler için ayrıcalık tanıyarak, asgari ücret karşılığında çalışmaya devam eden vatandaşların maaşlarında iyileştirme yapılacağını açıkladılar.
EYT’LİLER ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLECEK!
EYT yasasının kabul edilmesiyle, sigorta giriş tarihi 8 Eylül 1999’dan önce olan ve belirli hizmet süresi ve prim günü şartlarını sağlayan 2 milyon 250 bin kişi, emeklilik hakkını elde edecek. Yetkililer, EYT yasasından yararlanarak emekli maaşı alabilecek olanların, istemeleri halinde çalışma hayatlarına devam edebileceklerini vurguluyor. Bu karar, EYT'lilerin gelir düzeylerini arttırmalarına yardımcı olacak ve yaşam standartlarını yükseltecektir.
KESİNTİLER AZALACAK!
Gazeteci Okan Güray Bülbül, EYT yasasından yararlanarak emekli maaşı almaya hak kazananların çalışmaya devam etmeleri durumunda maaş kesintilerinde değişiklik olacağına dikkat çekti. Sigorta kollarında brüt ücret üzerinden yapılan yüzde 15 oranındaki prim kesintisinin yüzde 1'lik kısmının işsizlik sigortası primi olduğunu belirten Bülbül, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilerden kesilecek oranın yüzde 7,5 olarak belirlendiğini ve işsizlik sigortası priminin sıfırlandığını ifade etti. ASGARİ ÜCRETLİ EYT’LİLERİN MAAŞLARI ARTACAK! Okan Güray Bülbül'ün yazısında belirttiği gibi, EYT yasasından yararlanarak emekli maaşı almaya hak kazanan ancak çalışmaya devam etmek isteyen vatandaşların maaşlarına yapılan kesintilerde değişiklikler olacak. Asgari ücret karşılığında çalışan bir işçinin normal şartlarda brüt maaşının 1.501,2 TL'si prim olarak kesilir ve net maaşı 8.506,8 TL'ye düşer. Ancak EYT'li bir işçinin asgari ücret karşılığında çalışmaya devam etmesi durumunda prim kesintisi 750,6 TL olacak ve net maaşı 9.144,81 TL olacaktır. Bu sayede, yasa ile birlikte emekli maaşı alan ve çalışmaya devam eden vatandaşların maddi açıdan daha rahat bir duruma kavuşmaları hedeflenmektedir.