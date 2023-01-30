Asgari ücretlilere ikramiye yağdı! Maaşlar ikiye katlandı! İkinci ödeme tarihi bile belli oldu!

Asgari ücreti zamlı olarak alan maden işçileri için ek ödeme duyurusu geldi. Maden işçilerine yakın zamanda ek ödeme yapılacak. Peki ek ödeme tutarı ne kadar? Ne zaman yatacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MADEN İŞÇİLERİNE EK ÖDEME
Maden işçileri tediye ödemelerinin ilk kısmını 27 Ocak tarihinde aldı. İkinci tediye ödemelerinin ise 14 Nisan günü yatırılacağı öğrenildi. Ödemelerin kararı 6772 sayılı kanunu kapsamında sayılan işçilere 2023 senesinde tediye ödemelerinin ilk kısmının 27 Ocak tarihinde kalan kısmının 17 Nisan tarihinde ödenmesi şeklinde paylaşıldı.
TEDİYE ÖDEMESİ NE DEMEK
Tediye ödemesi katma bütçeli devlet kurumları, sermayesinin yarısından daha fazlası devlete bağlı olan kurumlar ve belediye işçilerinin aldığı ikramiye olarak bilinmektedir.
FED KARARI
FED tarafından verilecek faiz kararı vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Altın, dolar ve kripto
para yatırımcıları FED faiz kararı sonrası nasıl etkileneceklerini bekliyor. Aralık ayında yapılan FED toplantısı sonrasında 50 puanlık faiz kararı verilmişti ve 4.25-4.50 seviyesinde faiz yükselmesi yaşanmıştı. FED toplantısının 2023 senesinde Ocak ayının son günlerinde yapılarak faiz kararının belirlenmesi bekleniyor. İlk toplantı tarihi 31 Ocak, 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kararın ise 1 Şubat tarihinde açıklanması tahmin ediliyor.