Asgari ücretlilere kötü haber! 750 TL yükseldi: Maaşlar şıp diye kesildi!







ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI







Son yapılan açıklamalara göre açlık sınırı belirlenmesiyle birlikte asgari ücret yine açlık sınırının altında kaldı. Peki açlık sınırı ne kadar? Asgari ücret ile arasındaki fark ne kadar oldu? Açlık sınırı verilerine göre vatandaşın ne kadar maaş alması gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sık sık açlık sınırı ile ilgili yapılan açıklamalar doğrultusunda Şubat ayı açlık sınırı açıklandı. Asgari ücret açlık sınırının altında kalıyor. Son verilere göre asgari ücret ve açlık sınırı arasındaki fark 734 TL oldu. BİSAM tarafından yapılan açlık sınırı verilerine göre Şubat ayı açlık sınırı 9 bin 234 TL, yoksulluk sınırı 31 bin 939 TL oldu. Vatandaşın tüm temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve sağlıklı şekilde beslenebilmesi için dört kişilik bir ailenin 9 bin 234 TL maaş alması gerekiyor.Kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi bütün ihtiyaçların karşılanması için ise Şubat ayı verilerine göre sınır 31 bin 939 TL oldu. BİSAM verilerine göre Ocak ayı açlık sınırı miktarı 8 bin 782 TL olarak belirlenmişti. Yetişkin bir erkek sağlıklı ve dengeli şekilde beslenirse aylık gıda masrafı 2 bin 385 TL oluyor. Yetişkin bir kadın 2 bin 276 TL, 15-18 yaş arası bir vatandaş 2 bin 471 TL, 4-6 yaş arası çocuk 1.651 TL harcama yapıyor. Sağlıklı bir şekilde beslenen bir ailenin aylık masrafı 8 bin 782 TL. Şubat ayında en çok artan fiyatlar et ve süt ürünleri grubu oldu ve miktarı 115.41 TL olarak belirlendi. Günlük olarak yapılan harcamalar araştırmasına göre et, tavuk ve balık için günlük en az 53.74 TL, sebze ve meyve için günlük maliyet 52 TL, ekmek için günlük maliyet 23.4 TL, yağlar için günlük 19.5 TL, yumurta için 7 TL, şeker, bal, reçel ve pekmez gibi ihtiyaçlar için günlük maliyet 8.84 TL oldu.