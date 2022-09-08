EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 18:12

Asgari ücretlilere müjde! 2023'te uygulanacak olan asgari ücret tutarı belli oldu!

Geçtiğimiz günler içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücrete dair açıklamalar gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda tedbirlerin adım adım hayata geçirileceğini duyururken, borçların silinmesine dair yol haritasının da belirlendiğini ifade etti. Bununla beraber vatandaşlar 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücretin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar? 2023 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücrete dair detaylar...

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 18:12
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Asgari ücretlilere müjde! 2023'te uygulanacak olan asgari ücret tutarı belli oldu!


Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında bu süreçte refah kaybı yaşayan dar ve orta gelir grubuna yönelik destekleyici çalışmaları arttırarak devam ettireceklerini paylaşarak asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbirin kısa bir süre içinde hayata geçirileceği vurgulandı.

Asgari Ücrete Gelecek Olan Zammın Detayları



Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya tarafından maaş zamları hakkındaki açıklamada, açlık sınırını ücretin 6680 TL civarında olduğunu ifade ederek 2023 yılında asgari ücretin 7.500 TL’ye yaklaşabileceğini vurguladı. 5.500 TL olan asgari ücrette %10 ila 20 artış geldiği zaman 7 bin TL gibi bir miktara yaklaşacağını belirten Kaya, hükümetin asgari ücreti enflasyon seviyelerinin üzerinde bir artışla 7 bin TL'nin, açlık sınırının üzerine çıkmasının söz konusu olacağını belirtti.

Asgari Ücret 7.500 TL’ye Çıkabilir!

Özgür Kaya tarafından asgari ücrete ilişkin yapılan açıklamalarda, asgari ücretin hesaplanmasında pek çok formülün olduğunu söyledi. Gerçekleşecek olan formülün Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla netlik kazanacağını söyledi. Enflasyon oranının asgari ücretin tabanını belirleyeceğini vurgulayan Kaya, enflasyonun 6 aylık döneme ilişkin farkını koruduğunu söyledi. Hükümetten farklı adımların atılması durumunda enflasyonun aşağı yönde harekete geçmesinin söz konusu olacağını söyledi. %15 ila 20 arasında enflasyon farkının oluşacağı, memur, işçi ve emeklilerin farklarının da olacağını aktardı. Memur ve memur emeklilerinin 2023 yılının birinci 6 aylık döneminde %8’lik toplu sözleşmeyle gelecek olan zamların belli olduğunu bununla beraber enflasyon farkının da üzerine ekleneceğini söyledi.

Asgari Ücretin 7.500 TL Olma İhtimali Çok Yüksek!

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar doğrultusunda açlık sınırının 5580 TL civarında olduğunu belirten Özgür Kaya, asgari ücret tutarının 6680 TL’nin üzerinde yani 7000 ila 7500 TL seviyelerine yükselmesinin ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Yapılan açıklamalar doğrultusunda açlık sınırının 5500 lira olan asgari ücrette %10-20 artış yaşattığını bununla beraber 7 bin TL seviyelerine yaklaşacağını vurgulayan Kaya, hükümet tarafından asgari ücretin enflasyon seviyelerinde yaşanan artıştan kaynaklı olarak 7 bin TL gibi bir miktara ulaşabileceğini vurguladı.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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