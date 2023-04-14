EKONOMİ
14 Nisan 2023 - 11:00

Asgari ücretlilere piyango vurdu! O detayı sağlayanlara 5000 TL bayram parası verilecek: Müjdeli haber kapıyı çaldı!

Devlet, emeklilerin bayram ikramiyelerinde yenilikler yaptı. Asgari ücretle çalışanlara Bayram ödemesinden yararlanıp yararlanmayacağı konusunda şüpheler oluşurken, beklenen haber sonunda geldi. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

EKONOMİ
14 Nisan 2023 - 11:00
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Asgari ücretlilere piyango vurdu! O detayı sağlayanlara 5000 TL bayram parası verilecek: Müjdeli haber kapıyı çaldı!
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Gündem konuları arasında asgari ücretlilerin bayram ikramiyesi alıp almayacağı yer aldı. Beklenen açıklama sonunda geldi ve asgari ücretli çalışanları sevindirdi. Asgari ücretle çalışanlar bayramlarda ikramiye alma hakkına sahiptir. Ayrıca işin en heyecan verici yönlerinden biri de bir emekliden daha fazla ikramiye alacakları oldu. Asgari ücret ile çalışanlara verilen ikramiye miktarı 3.000-5.000 Türk Lirsı arasında değişebilmektedir. Bayram öncesi ödeme seçeneği 3.000 Türk Lirası iken, Ramazan Bayramı öncesi 5000 Türk Lirası sunuluyor. Dolayısıyla toplamda 8.000 Türk Lirası ödeme almaya hak kazanmıştır.

bayram ikramiyesi

ASGARİ ÜCRETLİLER BU HABERE SEVİNDİ!



Asgari ücretli çalışanlara bayram ücretini alıp almayacağını sürekli sordu. Emeklilere verilen bayram parasını kendilerinin almaları istendi. İşte asgari ücretle çalışan insanları sevindirecek bir müjde de burada. Haberin ardından Ramazan ve Kurban Bayramı'nda asgari ücretlilere toplam 8 bin Türk Lirası ödeme yapılacağı açıklandı. Bu tür haberleri duyanların ve özel sektörde çalışan3 kişilerin çok memnun olduğu şüphesiz söylenebilir. Asgari ücretliler artık daha iyi bir gelirle bayrama hazırlanma fırsatına sahip. Bu sayede bayramınızı çok daha iyi geçirme fırsatına sahip olursunuz. Bununla ilgili en iyi şeylerden biri, asgari ücretin milyonlarca beklenen bayram ücretinin bayram ücretini yansıtmasıydı. Maaş artışı olumlu olsa da belediyeler bayram öncesi çalışanların maaşlarına zam yapmaya devam ediyor.

KARTEPE BELEDİYESİNİN PERSONEL MAAŞI ZAMMI

Kartepe Belediyesi de bayram öncesi çok önemli bir karara imza attı. 15 bin Türk Lirası maaşın ise çalışanların daha motive çalışması için verildiğini belirtti. Böylece belediye çalışanları artık toplu sözleşmeye katılma imkanına sahip oluyor. Kurumun yeni maaş düzenlemesinden sonra alacağı asgari maaş 15.000 Türk Lirası. Yani en küçük maaşın bile etkileyici olması sevindirici yönlerinden biri. Son dönemde kurumlar çalışan sayısındaki artışla ilgili güzel haberler vermeye devam etti. Çalışanların çok daha motive bir şekilde çalışmalarını sağlayan finansal destek en önemli şeylerden biridir. En düşük maaş olan 15.000 Türk Lirasından sonra çalışanların alım gücü çok daha iyi artıyor.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA 3 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ

Maaş artışına ek olarak Kartepe Belediyesi'nin 3.000 Türk Lirası bayram ikramiyesi vermesi de sevindirici. Tabii bunu duyan ve kurumla ilgili çalışan herkes sevinmeye başladı. Belediye çalışanları için maaş artışları ve ikramiyeler kullanılacak. Son zamanlarda hem özel hem de kamusal dünyada neşe yaratan çok güzel destekler var. Tabii bu durumda vatandaşlar daha kolay bir şekilde başa çıkabiliyor. Bayram öncesi ödenen 3 bin TL'lik ek ödenek, özellikle asgari ücretle kurum dışında çalışanları sevindirdi.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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