Finans
02 Mart 2023 - 16:00

Asgari ücretlilere piyango vurdu! O tarihte maaşlara 1500 TL zam kapıda!

Asgari ücretin bu yıl büyük bir artış göstermesinden sonra 'yeni bir ara zam olacak mı?' sorusu birçok vatandaşın kafasını kurcalamaktadır. O soru karşılığında bomba bir iddia ortaya atıldı. 1.500 lira zam gerçekleşecek! Detaylar haberimizde...

Finans
02 Mart 2023 - 16:00
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Asgari ücretlilere piyango vurdu! O tarihte maaşlara 1500 TL zam kapıda!
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Asgari ücret bu yıl için %54,66 oranında artış göstermiştir. Bu orana bakılırsa en düşük maaşta çalışan bir işçinin maaşı da 5.500 TL'den 8.500 TL'ye çıkmaktadır. Bu yükseliş direkt olarak 7 milyona yakın vatandaşı, dolaylı olarak da bütün vatandaşları ilgilendiren bir zam oranıdır. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı soruları da birçok kişi tarafından günümüzde sorulmaktadır. Bu sorunun cevabı merak edilirken eski ekonomi bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi'den bomba gibi bir iddia gündeme geldi.

ASGARİ ÜCRETE 1.500 LİRA ZAM

Dünya Gazetesi'nden Özlem Ermiş Beyhan'a konuşan Prof. Dr. Çelebi, asgari ücrette ara zam gerçekleştirileceğini iletti ve zam yapılacak tarihi açıkladı. Prof. Dr. Çelebi'nin iddialarına göre asgari ücrete Mart ayında bir ara zam yapılacak ve bu ara zam da 1.500 TL olacak.



Çelebi sözlerinde "Tahminlerime göre Mart ayında 10.000 TL seviyelerine getirilecek." sözlerini söyledi ve "GSMH'den düşük gelirli kişilerin aldığı pay %34'tü. Bu oran %25'e düştü. İnanılmaz bir gelir düşüşü mevcut. Bu toplumun huzurunu da tehlikeli bir duruma sokuyor." ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ÇELEBİ'NİN AÇIKLAMALARI

Ülkemizde seçimlerin ardından enflasyonla çok disiplinli bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini ileten Çelebi aşağıda yer alan sözleri söyledi:

"Ülkemiz enflasyonla çok fazla gidemez. Rakamlar indirildiği vakit hayat pahalılığı problemini bitiremiyorsunuz. Çözüm; hep hastalık kalacak, tek tek kararlar alınacak şekilde aranıyor"

ERDOĞAN'DAN ARA ZAM SİNYALİ

Ülkemiz enflasyonla çok fazla gidemez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yeni asgari ücretin duyurulduğu zaman ara zam için, "Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen sene yaptığımız gibi tekrar bir ara düzenleme yapmaktan çekinmeyiz. Ülkemizde her kesim gibi işçilerimizin de gelir ve refah seviyesini yükseltmiş bir hükümet olarak hiç kimsenin zayi olmasına müsaade etmeyiz. dedi.

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Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
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