Asgari ücretlilere piyango vurdu! O tarihte maaşlara 1500 TL zam kapıda!

Asgari ücret bu yıl için %54,66 oranında artış göstermiştir. Bu orana bakılırsa en düşük maaşta çalışan bir işçinin maaşı da 5.500 TL'den 8.500 TL'ye çıkmaktadır. Bu yükseliş direkt olarak 7 milyona yakın vatandaşı, dolaylı olarak da bütün vatandaşları ilgilendiren bir zam oranıdır. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı soruları da birçok kişi tarafından günümüzde sorulmaktadır. Bu sorunun cevabı merak edilirken eski ekonomi bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi'den bomba gibi bir iddia gündeme geldi.
ASGARİ ÜCRETE 1.500 LİRA ZAMDünya Gazetesi'nden Özlem Ermiş Beyhan'a konuşan Prof. Dr. Çelebi, asgari ücrette ara zam gerçekleştirileceğini iletti ve zam yapılacak tarihi açıkladı. Prof. Dr. Çelebi'nin iddialarına göre asgari ücrete Mart ayında bir ara zam yapılacak ve bu ara zam da 1.500 TL olacak.
Çelebi sözlerinde "Tahminlerime göre Mart ayında 10.000 TL seviyelerine getirilecek." sözlerini söyledi ve "GSMH'den düşük gelirli kişilerin aldığı pay %34'tü. Bu oran %25'e düştü. İnanılmaz bir gelir düşüşü mevcut. Bu toplumun huzurunu da tehlikeli bir duruma sokuyor." ifadelerini kullandı.