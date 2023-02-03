EKONOMİ
03 Şubat 2023 - 18:15

Asgari ücretlilere piyango vurdu! O tarihte tamı tamına 1500 TL zam gelecek! Ortalığı kasıp kavuran açıklama

Son dakika altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Küçük ve büyük yatırımcılar için güncel altın bilezik fiyatları neler?14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları resmen arttı...

EKONOMİ
03 Şubat 2023 - 18:15
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Asgari ücretlilere piyango vurdu! O tarihte tamı tamına 1500 TL zam gelecek! Ortalığı kasıp kavuran açıklama
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Altın alıp satan yatırımcılar canlı altın fiyatları istiyor. Bugün altın bileklik fiyatları ne kadar 2 Şubat Perşembe 14, 18 ve 22 ayar altın bileklik alım satım fiyatları ne kadar? gibi soruların cevapları arama motorlarında aranmaktadır. Bugün altın fiyatlarının yükselmeye başlamasıyla birlikte 14, 18 ve 22 ayar altın  fiyatları resmen fırladı. 2 Şubat 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bileziklerin lira cinsinden fiyatı ne kadar?

18 AYAR ALTIN BİLEKLİK FİYATI 2 ŞUBAT 2023!

18 ayar altın bileziğin alış fiyatı 821,32 TL, satış fiyatı ise 947 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİĞİN FİYATI NE KADAR?



14 ayar altın bileklik 657,30 TL'den başlıyor ve 788,29 TL'den satılıyor.

Bugün altının onsu 1953 dolardan işlem görüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatları yükselmeye başladı. Altın fiyatları son dakika ne kadar yükseldi Çeyrek altın, yarım altın ve som altın fiyatları bugün ne oldu? İşte 02/02/2023 tarihli son dakika altın fiyatları...

Altın

ALTIN FİYATLARINDA SON GELİŞME

Son dakika altın fiya kararı sonrası altın fiyatları yükselmeye başladı. Yatırımcılar, altının son dakika fiyatının ne kadar yüksek olduğuna bakıyor. tları yakından takip ediliyor. Bugün altın fiyatı güne rekor değerle başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatları yükselmeye başladı. Yatırımcılar, altının son dakika fiyatının ne kadar yüksek olduğuna bakıyor.

 

 Altının gram fiyatı 1.184,54 lira, çeyrek altın fiyatı 1.956 lira, altının yarı fiyatı 3.912 lira, bütün altın fiyatı 7.794 lira, Ata altın fiyatı 7.996 lira, Atabeş altın fiyatı 39.854 lira, Altının lira cinsinden fiyatı, Gremse 19.299 lira lira.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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