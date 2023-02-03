Asgari ücretlilere piyango vurdu! O tarihte tamı tamına 1500 TL zam gelecek! Ortalığı kasıp kavuran açıklama

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18 AYAR ALTIN BİLEKLİK FİYATI 2 ŞUBAT 2023!18 ayar altın bileziğin alış fiyatı 821,32 TL, satış fiyatı ise 947 TL oldu.
14 AYAR ALTIN BİLEZİĞİN FİYATI NE KADAR?
14 ayar altın bileklik 657,30 TL'den başlıyor ve 788,29 TL'den satılıyor. Bugün altının onsu 1953 dolardan işlem görüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatları yükselmeye başladı. Altın fiyatları son dakika ne kadar yükseldi Çeyrek altın, yarım altın ve som altın fiyatları bugün ne oldu? İşte 02/02/2023 tarihli son dakika altın fiyatları...