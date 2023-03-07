Asgari ücretlilere talih kuşu kondu! 8500 TL maaş alanlar dikkat: Bu şartla 1000 TL daha ödenecek

Doğalgaz desteği, asgari ücretli çalışan vatandaşlarımıza sağlanacaktır. Doğalgaz desteği 1000 TL olarak belirlendi. Başvurular ele alınmaya başlamıştır. Başvuru için son tarih nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.
ASGARİ ÜCRET ALAN ÇALIŞANLARA 1000 TL!Asgari ücret çalışanları için yeni bir duyuru geldi. Çalışanları sevindirecek haber doğalgaz desteği ödemesi oldu. Bu ödeme 1000 TL olarak belirlenmiştir. Enerji yardımı başlığı altında yapılan doğalgaz desteği nakit veya karta yükleme şeklinde gerçekleştirilecektir. Prim ve gelir vergisi düşülebilir şeklinde 1000 TL aktarılacaktır.
Ek ödemelerden faydalanmak isteyen çalışanlar için öncelikle başvuru yapmaları gerekmektedir. 9 Kasım 2022 tarihinde başlayan başvurular 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecektir. Ödenecek tutar 1000 TL üzerinde olmayacaktır. Bu ödemeler için gelir vergisi kesintisi olmayacağı da belirtildi. 1000 TL üzeri olması durumunda ise aşılan tutar prime esas kazanca dahil olacaktır. Bu enerji yardımı nakit ödenmesi veyahut iş sahiplerinin şirketine ödenmesi arasında bir fark gözetilmemektedir. Bunun yanında belirli bir miktarın çalışanın doğalgaz kartına yüklemesi şeklinde de olabilecek. Geri kalan kısmını ise elden nakit olarak verebilmektedir. Her ödeme şeklinde vergiden düşecektir. Isınma dışında giderler enerji yardımı kapsamında sayılmamaktadır. Yemek desteği de enerji desteği dışında sağlanacaktır.