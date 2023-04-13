Finans
13 Nisan 2023 - 13:15

Asgari ücretlilere talih kuşu kondu! Maaşlara 3000 TL ikramiye geliyor: O tarihten sonra başlıyor!

Bakan Bilgin, son dakika açıklamasında asgari ücretli çalışanların ek ödemelerine dair detayları paylaştı. Buna göre, asgari ücretli çalışanlara 3.000 TL ek ödeme yapılacağı netleşti. Bu ödemenin, asgari ücretin brüt tutarının yanı sıra SGK primi, işsizlik sigortası primi ve vergi kesintileri sonrası net tutarı üzerinden hesaplanacağı belirtildi. Ayrıntılar haberimizde...

Finans
13 Nisan 2023 - 13:15
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Asgari ücretlilere talih kuşu kondu! Maaşlara 3000 TL ikramiye geliyor: O tarihten sonra başlıyor!
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Asgari ücretli çalışanların beklediği güzel haberlerden biri olan ek ödeme ile ilgili açıklama geldi. Ek ödemenin tutarı 3.000 TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili detaylar henüz netleşmemiş olsa da milyonlarca asgari ücretli vatandaşın merakla beklediği ek ödemenin ne zaman yapılacağı ve nasıl uygulanacağı konuları yakın zamanda açıklanacak.

BİN TL EK ÜCRET ÖDENECEK

ödeme



Asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşlar için yapılan açıklamada, enflasyon nedeniyle zor durumda olan asgari ücretlilere destek verilmesi amacıyla 1.000 Lira ek ödeme yapılacağı belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, güncel asgari ücretin 9.500 Lira olduğunu ve bu ek ödemenin Temmuz ayına kadar her ay düzenli olarak yapılacağını açıkladı.

TEMMUZ AYINA KADAR EK ÖDEME YAPILACAK

ödeme

Emeklilere yapılan en az emekli maaşı artışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretlilere yönelik de sevindirici bir haber vermişti. Temmuz 2023’de asgari ücrete önemli bir zam yapılacağı açıklanmıştı. Bunun yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de ara zam müjdesi vererek Temmuz ayına kadar asgari ücretlilere ekstra 1000 Lira ödeme yapılacağını duyurdu.

TOPLAMDA 3 BİN TL EK ÖDEME

Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşlar, bekledikleri ek ödeme hakkında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında asgari ücretlilere 1000 TL ek ödeme yapılacak. Ancak Bakan Bilgin’in açıklamalarıyla birlikte sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını da kapsayacak şekilde geriye dönük olarak yapılacak. Bu da asgari ücretlilere toplamda 3 bin TL'ye varan bir ödeme yapılacağı anlamına geliyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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