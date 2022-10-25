Asgari ücretlileri heyecanlandıran zam açıklaması! Yüzde 50 zam ile o miktara yükselecek iddiası

Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin gözü kulağı Aralık ayında maaşlarına yapılacak zamda. Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis’e sunulan 2023 bütçesinde işveren prim desteği yüzde 58 artırıldı. Bu gelişme ile yapılan hesaplamalara göre asgari ücrete yeni yılda yüzde 50 oranında zam yapılması öngörülüyor. HAK-İŞ’in hazırladığı rapora göre, çalışanlardan alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesi istendi. Bu talep ile asgari ücretliler başta olmak üzere çalışanların üzerindeki vergi yükünün en aza indirilmesi söz konusu olabilecek.
Asgari ücret zammı için heyecan veren açıklama
TV100’de canlı yayına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, asgari ücretlileri heyecanlandıran açıklamalar yaptı. Bazı kesimlerin asgari ücret zammı için yüzde 90 beklentisinde olduğunu söyleyerek, ilk kez ortaya atılan bir iddiada bulundu. Ersin Konar, asgari ücretin yeni yılda 5 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltileceğine inandığını belirterek “ İlk kez benden duyuyorsunuz “ dedi. 4 bin 500 liralık asgari ücret zammının dahi yeterli bir artış olmadığını düşünen Konar, bu durumun işverenlerin omzunda büyük bir yük oluşturacağına dikkat çekti. Hükümet tarafından asgari ücrete yapılacak zam ile birlikte işverenlere de destek sağlanması gerektiğinin altını çizerek, asgari ücretin ocak ayından itibaren 10 bin liraya yükseltilmesini beklediğini aktardı.