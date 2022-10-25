Asgari ücretlileri heyecanlandıran zam açıklaması! Yüzde 50 zam ile o miktara yükselecek iddiası







Asgari ücret zammı için heyecan veren açıklama







Asgari ücret 10 bin TL mi olacak?

Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin gözü kulağı Aralık ayında maaşlarına yapılacak zamda. Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis’e sunulan 2023 bütçesinde işveren prim desteği yüzde 58 artırıldı. Bu gelişme ile yapılan hesaplamalara göre asgari ücrete yeni yılda yüzde 50 oranında zam yapılması öngörülüyor. HAK-İŞ’in hazırladığı rapora göre, çalışanlardan alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesi istendi. Bu talep ile asgari ücretliler başta olmak üzere çalışanların üzerindeki vergi yükünün en aza indirilmesi söz konusu olabilecek.TV100’de canlı yayına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, asgari ücretlileri heyecanlandıran açıklamalar yaptı. Bazı kesimlerin asgari ücret zammı için yüzde 90 beklentisinde olduğunu söyleyerek, ilk kez ortaya atılan bir iddiada bulundu. Ersin Konar, asgari ücretin yeni yılda 5 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltileceğine inandığını belirterek “ İlk kez benden duyuyorsunuz “ dedi. 4 bin 500 liralık asgari ücret zammının dahi yeterli bir artış olmadığını düşünen Konar, bu durumun işverenlerin omzunda büyük bir yük oluşturacağına dikkat çekti. Hükümet tarafından asgari ücrete yapılacak zam ile birlikte işverenlere de destek sağlanması gerektiğinin altını çizerek, asgari ücretin ocak ayından itibaren 10 bin liraya yükseltilmesini beklediğini aktardı.TV100 sunucusu Oğuz Haksever ise Ersin Konar’ın yaptığı “ Asgari ücret 10 bin TL olacak “ açıklamasına karşı şaşkınlığını gizleyemedi. İlk kez konuşulan 10 bin TL rakamını çok iyimser bulduğunu sözlerine ekledi. Öte yandan asgari ücrete 2021 Aralık ayında yüzde 50 oranında zam yapılarak 4 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ancak artan enflasyon rakamı ve hayat pahalılığı nedeniyle Temmuz ayında asgari ücrete ara zam kararı alınarak tüm asgari ücretlilerin maaşı 5 bin 500 liraya yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ilişkin yaptığı her açıklamada, vatandaşların asgari ücrete ezdirilmeyeceğini ve Ocak 2023 için herkesi tatmin eden bir artış üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Asgari ücret ile ilgili tahminler devam ederken kulislerde 7 bin 700 lira, 8 bin lira ve son olarak 10 bin lira rakamları konuşuluyor.