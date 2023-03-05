Asgari ücretlilerin cebi bayram edecek! O tarihten itibaren herkese 1000 TL ek ödeme yapılacak!

Asgari ücret alan çalışanlarının yüzünü güldürecek haber geldi. Merakla beklenen ödeme konusu kesinlik kazandı. Vatandaşlara doğalgaz desteği adına maaşlarına artı olarak 1000 liralık ödeme yapılacak. Özel sektör çalışanlarını da ilgilendiren bu ödemeden yararlanmak için gerekli koşulları sağlıyor olmak gerek.
1000 liralık enerji desteği için işverenlerin onayı gerekiyor. Vatandaşlara, maaşlarının dışında artı olarak verilecek 1000 liralık bu ödeme 30 Haziran 2023 gününe dek geçerli olacak. Bunun yanında, gelir vergisi kesilmeyeceği de konuşulanlar arasında. Bu destek ödemesinin doğrudan verilmesi veya direkt gaz şirketlerine iletilmesi arasında bir fark gözetilmeyecek. Her iki durumda da enerji desteği istisna olarak değerlendirilecek. Ödemenin bir kısmını çalışanının doğal gaz için kullandığı karta aktaran, kalan kısmını da elektrik ödemeleri için elden ileten işveren, bunların ikisini de vergiden düşebilir. Başvurular yalnızca işveren onayıyla gerçekleşirken burada önemli olan, söz konusu 1000 liranın aylıklara ek olarak verilecek olmasıdır.