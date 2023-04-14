Asgari ücretlilerin cebini ferahlatan ödeme duyuruldu! Bu ay maaşlar 10.500 TL olacak: 2000 TL bayram yardımı başlıyor!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala asgari ücretle çalışan vatandaşın yüzünü güldürecek haberler PTT'den geldi. Peki 2 bin TL bayram ödemesi nasıl alınır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ASGARİ ÜCRETLİYE MÜJDEAsgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaş için müjdeli haberler PTT'den geldi. Ramazan Bayramı'ndan önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında asgari ücretli vatandaşa 2 bin TL bayram ödemesi yapılacak. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden 3 gün içinde yapılabilecek.
Asgari ücretle çalışan vatandaşların 2 bin TL bayram ödemlerinden faydalanabilmesi için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartı aranıyor. Şartı taşıyan kişiler başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek ve Nisan ayında asgari ücretli vatandaş 10 bin 500 TL ödeme almış olacak.