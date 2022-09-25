Asgari ücretlilerin gözü kulağı bu haberdeydi: Bakan Bilgin asgari ücretle ilgili merak edilenlere cevap verdi!













EYT’YE DE DEĞİNDİ

Milyonları aşkın asgari ücretlinin merak içerisinde beklediği konulara ilişkin açıklama geldi. Asgari ücrete yapılacak zamla alakalı konulara değinen bakan oldukça değerli açıklamalara yer verdi. İşte detaylar... Bakan Bilgin asgari ücretle ilgili yapmış olduğu açıklamalarda “Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız” ifadelerine yer verdi.Bakan Bilgin EYT’yle ilgiliyse “Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir” diyerek konuşmasına ekledi.