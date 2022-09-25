Milyonları aşkın asgari ücretlinin merak içerisinde beklediği konulara ilişkin açıklama geldi. Asgari ücrete yapılacak zamla alakalı konulara değinen bakan oldukça değerli açıklamalara yer verdi. İşte detaylar... Bakan Bilgin asgari ücretle ilgili yapmış olduğu açıklamalarda “Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız” ifadelerine yer verdi.
GÜNDEM
25 Eylül 2022 - 11:00
Asgari ücretlilerin gözü kulağı bu haberdeydi: Bakan Bilgin asgari ücretle ilgili merak edilenlere cevap verdi!
Türkiye’de asgari ücretlilerin gözü kulağı bu haberdeydi! Yeni asgari ücret hakkında önemli açıklamalar geldi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili açıklamalara yer verdi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
GÜNDEM
25 Eylül 2022 - 11:00
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