Asgari ücretlilerin nabzını yükselten açıklama! Ara zammın ayak sesleir duyuldu: O ihtimal olursa ikiye katlanacak!













Yaklaşan seçimlerle birlikte, halkın hükümetten beklentileri artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde hükümet, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 Türk Lirası'na yükselttiğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra asgari ücret ve memur maaşlarına yönelik beklentiler arttı. Gerçekten de, asgari ücrete son zamanlarda önemli zam yapıldı, ancak halkın talepleri devam ediyor. Özellikle Ocak 2022 ve Ocak 2023 arasında yüzde yüzlük bir artış gerçekleşti. Acaba bu artış sürecek mi? Seçim öncesinde asgari ücrete yeni bir zam gelecek mi? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...Son dönemde, özellikle yiyecek fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Ramazan ayının yaklaşması da bu artışta etkili oluyor. Genellikle Ramazan ayında et ve tavuk fiyatları artar. İstanbul'da kıymanın kilosu halihazırda 300 Türk Lirası civarında. Bu nedenle, asgari ücrete gelecek zamla ilgili söylentiler de giderek artıyor. Seçim yaklaşırken, asgari ücrete yeni bir zam yapılacağı konuşuluyor. Söylentilere göre, Nisan ayında asgari ücrete önemli bir zam yapılacak ve asgari ücret 10 bin Türk Lirası olacak. Eğer asgari ücrete bir zam gelirse, muhtemelen memur maaşları da güncellenecektir. Asgari ücret ve memur maaşlarına ilişkin kesin bilgiler yakın zamanda açıklanacak. Asgari ücret şu anda net 8 bin 506 Türk Lirası.