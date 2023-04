Asgari ücretlinin de yüzü sosyal yardımlarla gülecek: O parti açıkladı!

ASGARİ ÜCRETLİNİN YÜZÜ DE GÜLECEK







Partiler ve ittifaklar seçime sayılı günler kala vatandaşa vaatlerini anlatmaya devam ediyor. Asgari ücretlinin yüzünü güldürecek vaatler ise o partiden geldi! Asgari ücretli vatandaşa da sosyal yardım yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.14 Mayıs seçimine tam 29 gün kaldı. Vatandaş merakla partilerin seçim vaatlerini araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara aylık olarak 1.450 TL ödeme yapıyor. Vatandaş ödemelerin yetmediğinden şikayet ederken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, seçimlerin sonrasında milletvekili sayısında üstünlük kurulursa ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay tam altın parası verileceğini söyledi.Özel'in açıklamalarına göre güncel kur fiyatıyla ihtiyaç sahibi vatandaşa her ay 8 bin 706 TL ödeme yapılmış olacak. Aynı zamanda Özel asgari ücretin en az 12 bin TL olacağını da söyledi. Özgür Özel vatandaşa maddi anlamda vaatlerini sıralamaya devam ederken karşılarındaki ittifaklar bu vaatlerin hangi parayla yapılacağını soruyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu sorulara şu şekilde yanıt verdi; 'Yap işlet devret modeliyle birlikte yandaş şirketler her ay milyarlarca dolar para alıyor. Biz bu paraları vatandaşımız için kullanıp onlara dağıtacağız. Türkiye hazinesi 418 milyar doları işletmeye devam ediyor. Bu para nerede olursa olsun vatandaşıma vereceğim. Faizler için deli para veriliyor, bunlar faiz lobilerine değil eşit şekilde vatandaşa aktarılacak.'