Asgari ücretlinin yüzü yüzde 40 zamla gülecek: Zam yolda!







ASGARİ ÜCRET ZAMLARI NETLEŞİYOR







İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında asgari ücrete yapılacak olan zamlar yer alıyor. Peki asgari ücret zamları ne zaman geliyor? Zam oranı netleşti mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.En düşük emekli maaşlarına yapılan 2 bin TL zam sonrasında maaşlar 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Maaş zamları sonrasında asgari ücretli vatandaş da heyecanla zamları beklemeye başladı. Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre asgari ücret için Temmuz ayı işaret edildi.Milyonlarca asgari ücretli artış gösteren enflasyon sebebiyle yaşadıkları ekonomik zorluklardan şikayet ediyor ve zam tarihlerinin öne çekilmesini talep ediyor. Temmuz ayı zam için beklenirken Türk İş Başkanı Ergün Atalay 700 binden daha çok olan kamu işçisinin ücretlerine de ilk 6 ay için yüzde 40 oranında zam yapılacağını söyledi. Ergün Atalay tarafından yapılan açıklamaya göre iş sözleşmeleri kapsamında görüşmelerin devam ettiği, taban maaşın senenin ilk 6 ayı için 12 bin TL olduğunu ve yüzde 40 zam yapılacağını, yüzde 30 zam yapılması halinde taban maaşların 11 bin TL olacağını ve işçinin beklentisinin yüzde 40 oranında olduğunu belirten açıklamalarda bulundu.