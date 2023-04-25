Asgari ücretliye 2000 TL piyango vurdu! Bunu yapanlara bu hafta içi ödenecek







ASGARİ ÜCRETLİYE 2 BİN TL ÖDEME







Asgari ücretle çalışan vatandaşların maddi anlamda rahat etmesi hedeflenerek 2 bin TL sosyal ödemeler başladı. Peki başvurular nasıl yapılır? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Asgari ücretle çalışan vatandaşlar için yeni ödemeler başladı. Maddi anlamda rahat etmeleri için asgari ücretli vatandaşa 2 bin TL ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. 2 bin TL yardım ödemelerinden faydalanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması ve evde çalışan birden fazla kişi olmaması şartının yerine getirilmesi gerekiyor.E-Devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra başvuru formu doldurulabiliyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar PTT gişeleri aracılığıyla ya da ATM üzerinden ödemelerini çekebiliyor. E-Devlet sistemi üzerinden doldurulacak başvuru formunun doğru değerlendirilebilmesi için formun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekiyor. Başvuru yapacak vatandaşların hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartını kesinlikle yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru yapan kişiler üç gün içinde sonuçlarını öğrenebiliyor ve ödemelerini PTT şubelerinden kimlikleri ile giderek alabiliyor.