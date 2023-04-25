EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 20:30

Asgari ücretliye 2000 TL piyango vurdu! Bunu yapanlara bu hafta içi ödenecek

Dar gelirli vatandaşa sağlanan sosyal destek ödemeleri ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Peki asgari ücretliye ödenecek 2 bin TL ödemenin şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 20:30
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Asgari ücretliye 2000 TL piyango vurdu! Bunu yapanlara bu hafta içi ödenecek
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Asgari ücretle çalışan vatandaşların maddi anlamda rahat etmesi hedeflenerek 2 bin TL sosyal ödemeler başladı. Peki başvurular nasıl yapılır? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRETLİYE 2 BİN TL ÖDEME

Asgari ücretle çalışan vatandaşlar için yeni ödemeler başladı. Maddi anlamda rahat etmeleri için asgari ücretli vatandaşa 2 bin TL ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. 2 bin TL yardım ödemelerinden faydalanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması ve evde çalışan birden fazla kişi olmaması şartının yerine getirilmesi gerekiyor. 



Asgari Ücretliye 2 bin TL Destek

E-Devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra başvuru formu doldurulabiliyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar PTT gişeleri aracılığıyla ya da ATM üzerinden ödemelerini çekebiliyor. E-Devlet sistemi üzerinden doldurulacak başvuru formunun doğru değerlendirilebilmesi için formun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekiyor. Başvuru yapacak vatandaşların hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartını kesinlikle yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru yapan kişiler üç gün içinde sonuçlarını öğrenebiliyor ve ödemelerini PTT şubelerinden kimlikleri ile giderek alabiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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