EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrasında milyonların gözü kulağı bayra ikramiyelerine çevrildi. 21 Nisan Pazar günü kutlanacak olan Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce ikramiye ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor. Peki bayram ikramiyeleri kimlere verilecek? 2023 bayram ikramiyelerine ilişkin detaylar...
YAŞAM
09 Mart 2023 - 18:30
Asgari ücretliye bayram ikramiyesi müjdesi! Milyonlar bayram edecek: Rakam belli oldu
Emeklilere verilen bayram ikramiyelerine karşılık olarak asgari ücrete de ikramiye verileceği hakkında iddialar ortaya atıldı. Asgari ücretli çalışanlara ikramiye ödemesi yapılmaya başlandı.
YAŞAM
09 Mart 2023 - 18:30