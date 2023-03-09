YAŞAM
09 Mart 2023 - 18:30

Asgari ücretliye bayram ikramiyesi müjdesi! Milyonlar bayram edecek: Rakam belli oldu

Emeklilere verilen bayram ikramiyelerine karşılık olarak asgari ücrete de ikramiye verileceği hakkında iddialar ortaya atıldı. Asgari ücretli çalışanlara ikramiye ödemesi yapılmaya başlandı.

YAŞAM
09 Mart 2023 - 18:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Asgari ücretliye bayram ikramiyesi müjdesi! Milyonlar bayram edecek: Rakam belli oldu
TAKİP ETTAKİP ET


EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrasında milyonların gözü kulağı bayra ikramiyelerine çevrildi. 21 Nisan Pazar günü kutlanacak olan Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce ikramiye ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor. Peki bayram ikramiyeleri kimlere verilecek? 2023 bayram ikramiyelerine ilişkin detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ

Ramazan ve Kurban Bayramı olarak yılda iki kere emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri üzerine 2023 miktarı araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz sene her bayramda 1100 TL olarak toplamda 2.200 TL olarak hesaplara yatırılan ikramiyelerin bu sene ne kadar olacağı merak konusu oldu. EYT yasası ve 3600 ek gösterge üzerine bayram ikramiyesi zammı bekleniyor. Yeni yılda bayram ikramiye tahminleri 2000 TL olarak yapıldı.



Asgari ücrete bayram ikramiyesi

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ

Kimler bayram ikramiyesi alabilir? sorusuna yanıt aranırken SSK, Bağkur ve memur emeklilerine ikramiye ödemeleri yapılıyor. Asgari ücretli olarak çalışanlara bayram ikramiyesi verilmediği açıklandı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ