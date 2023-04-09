Asgari ücretliye bayram ikramiyesi vurdu! Tamı tamına 24.000 TL toplu para ödemesi yapılacak: Bu detaya uyanlar yaşadı

Asgari ücretle çalışanlar, seçim öncesi vaat edilen zamların gerçekleşmemesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamışlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşına zam yapılacağını, diğer zamların ise Temmuz ayında gerçekleşeceğini açıklamıştı. Ancak bayram öncesi, asgari ücretlilere müjdeli bir haber geldi ve yüzleri güldürdü. Devlet, asgari ücretle çalışanlara tam 24.909 TL ödeme yapacak. İşte detaylar... Bu ödeme, asgari ücretle çalışanların bayramı erken kutlamalarına vesile oldu. Geçmişte yaşadıkları hayal kırıklığından sonra, böyle bir ödemeyle karşılaşmaları büyük bir sevinç kaynağı oldu. Bu ödemeyle birlikte, asgari ücretle çalışanların bir kısmı borçlarını ödeyecek, bir kısmı ise bayram alışverişleri yapabilecek. Bu durum, asgari ücretle çalışanların maddi açıdan rahat bir nefes almalarını sağlayacak ve bayram tatillerini daha keyifli hale getirecek.
24 BİN 909 TL ÖDEME ALACAKLAR
Bayrama yaklaşırken asgari ücretle çalışanların yüzü gülecek gibi görünüyor. Son yapılan düzenleme ile asgari ücretli çalışanlara SGK tarafından toplu para ödemesi yapılacak. PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek olan bu ödeme tam 24.909 TL olacak. Yılbaşı itibarıyla yapılan zamla birlikte birçok ek ödeme de arttı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ek ödemeler, asgari ücretli çalışanların hesaplarına zamlı olarak yansıtıldı. Bu yılın başından beri yapılan başvurulara da artış sağlandı ve asgari ücretli çalışanlar tam 24.909 lira tutarında bir toplu ödeme alma şansına sahip olacaklar. Seçim öncesi maaşlarına zam bekleyen asgari ücretliler hayal kırıklığı yaşamış olsalar da, bu yeni düzenleme ile maddi anlamda rahatlayacaklar. Asgari ücretle çalışanlar için yapılan bu toplu ödemenin detayları hakkında bilgi almak isteyenler, SGK'nın resmi internet sitesini takip edebilirler.