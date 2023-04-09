Finans
09 Nisan 2023 - 22:45

Asgari ücretliye bayram ikramiyesi vurdu! Tamı tamına 24.000 TL toplu para ödemesi yapılacak: Bu detaya uyanlar yaşadı

Asgari ücretle çalışanlar, seçim öncesi vaat edilen zamların gerçekleşmemesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamışlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşına zam yapılacağını, diğer zamların ise Temmuz ayında gerçekleşeceğini açıklamıştı. Ancak bayram öncesi, asgari ücretlilere müjdeli bir haber geldi ve yüzleri güldürdü. Devlet, asgari ücretle çalışanlara tam 24.909 TL ödeme yapacak. İşte detaylar...

Finans
09 Nisan 2023 - 22:45
3 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Asgari ücretliye bayram ikramiyesi vurdu! Tamı tamına 24.000 TL toplu para ödemesi yapılacak: Bu detaya uyanlar yaşadı
TAKİP ETTAKİP ET


Asgari ücretle çalışanlar, seçim öncesi vaat edilen zamların gerçekleşmemesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamışlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşına zam yapılacağını, diğer zamların ise Temmuz ayında gerçekleşeceğini açıklamıştı. Ancak bayram öncesi, asgari ücretlilere müjdeli bir haber geldi ve yüzleri güldürdü. Devlet, asgari ücretle çalışanlara tam 24.909 TL ödeme yapacak. İşte detaylar...

Bu ödeme, asgari ücretle çalışanların bayramı erken kutlamalarına vesile oldu. Geçmişte yaşadıkları hayal kırıklığından sonra, böyle bir ödemeyle karşılaşmaları büyük bir sevinç kaynağı oldu. Bu ödemeyle birlikte, asgari ücretle çalışanların bir kısmı borçlarını ödeyecek, bir kısmı ise bayram alışverişleri yapabilecek. Bu durum, asgari ücretle çalışanların maddi açıdan rahat bir nefes almalarını sağlayacak ve bayram tatillerini daha keyifli hale getirecek.

24 BİN 909 TL ÖDEME ALACAKLAR



PARA

Bayrama yaklaşırken asgari ücretle çalışanların yüzü gülecek gibi görünüyor. Son yapılan düzenleme ile asgari ücretli çalışanlara SGK tarafından toplu para ödemesi yapılacak. PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek olan bu ödeme tam 24.909 TL olacak.

Yılbaşı itibarıyla yapılan zamla birlikte birçok ek ödeme de arttı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ek ödemeler, asgari ücretli çalışanların hesaplarına zamlı olarak yansıtıldı. Bu yılın başından beri yapılan başvurulara da artış sağlandı ve asgari ücretli çalışanlar tam 24.909 lira tutarında bir toplu ödeme alma şansına sahip olacaklar.

Seçim öncesi maaşlarına zam bekleyen asgari ücretliler hayal kırıklığı yaşamış olsalar da, bu yeni düzenleme ile maddi anlamda rahatlayacaklar. Asgari ücretle çalışanlar için yapılan bu toplu ödemenin detayları hakkında bilgi almak isteyenler, SGK'nın resmi internet sitesini takip edebilirler.

TOPLAM 16 HAFTALIK RAPOR HAKKI

PARA

Doğum yardımı adı verilen bu ödeme, sadece doğum yapan kadın çalışanlara veriliyor. Asgari ücretle çalışan kadınlar, hamilelikleri süresince çalıştıkları işyerine bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim yatırdıkları takdirde, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık raporlu izin hakkına sahiptirler.

Bu raporlu izin sürecinde, doğum yardımı adı verilen bir ödeme alabilirler. Rapor parası ya da iş göremezlik raporu parası olarak da bilinen bu ödeme, doğumun ikiz olması durumunda iki hafta daha uzatılabilir. SGK, kadınların doğum sonrası işlerine dönmeleri durumunda bu ödemeyi yapmaktadır.

GÜNCEL BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU

Güncel bilgilere göre, çalışırken anne olan kadınlar devletten en az 24.909 TL ödeme alabilirler. Bu ödeme için bazı koşullar bulunmaktadır. İlk olarak, doğumdan önceki yıl içerisinde en az 90 gün sigorta primi ödemiş olmanız gerekmektedir. Ayrıca, doğum iznine başlamadan önce işten ayrılmış olanlar bu haktan yararlanamazlar. Kadınların işyerindeki sigortalılık durumu korunmalıdır ve ihbar süresi içinde, yani 112 gün içinde işyerinde çalışma yapılamaz. Çalışanlar, işyerinde doktor raporu ibraz etmek zorundadır ve diğer işlemler iş istasyonundan yürütülür. Toplu para ödemesi alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Ayrıca, kamu çalışanları da bu ödemelerden yararlanabilirler ancak bağlı oldukları kuruma dilekçe vermeleri gerekmektedir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ