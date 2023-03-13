Asgari ücretliye emekliye çifte bayram! Seçim öncesi açıklandı: O oranda ek zam geliyor!













Son zamanlarda Türkiye'de yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretlinin ve emeklinin maaşları yeterli gelmiyor. Bu sebeple hükümetin asgari ücretli ve emekli maaşlarına ek zam yapması bekleniyor. Asgari ücret zammı ve emekli maaş zammı Ocak 2023'te belli olmuştu. Asgari ücretliye %54'ün üzerinde zam yapılırken emekliye ise yapılan zam oranı %30 olmuştu. Ancak alınan bu zamların etkisi, enflasyonun düşmemesi ve hayat pahalılığının artması nedeniyle giderek azalmaya başladı.Bu sebeple hükümet, seçim öncesi maaşlara yapılacak olan ek zam oranları üzerinde çalışmalar yapıyor. Henüz kesin bir açıklama yapılmamakla birlikte, maaşlara yapılacak ek zam oranının %15 civarında olacağı konuşuluyor. Bunun yanı sıra kulislerde, yılbaşında emekli maaş zammı için planlanan %45'lik oranın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi sürpriz yapmak üzere %15'lik zammı ertelediği yönünde söylentiler de var. Ayrıca en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi yönünde de bir iddia bulunuyor. Şu anda 5500 TL olan en düşük emekli maaşı, emekliler için yetersiz bir tutar olarak kabul ediliyor. Bu nedenle emeklilerin maaşlarına asgari ücret ayarı yapılması konuşuluyor. Özetle, seçim öncesi ekonomik açıdan zor günler yaşayan vatandaşlar için ek zam haberleri umut oluşturuyor. Ancak henüz kesinleşen bir bilgi olmadığından, zam oranları hakkında net bir bilgi vermek mümkün değil.